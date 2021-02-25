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Валентина Чорна |

Жінка – голова, а я шия: Тригубенко про ідеальні стосунки та свої недоліки

Фіналіст романтичного шоу Холостячка, бізнесмен Олексій Тригубенко розвінчав стереотип щодо своєї ідеальності, розповів про власні недоліки та зізнався, що завжди працює над собою.

Олексій Тригубенко

У відвертому інтерв’ю проекту Сильний від творців шоу Холостяк Олексій розповів, що у нього дуже молода сім’я і він добре пам’ятає, як тато намагався зробити все, щоб вони жили в достатку, теплі та затишку.

– Батько шукав можливості й одного разу зібрав нас і повіз до Німеччини. Ми жили в гуртожитку, він вивчав німецьку, щоб його взяли на роботу. Через місяць він вивчив мову і влаштувався охоронцем у хорошу компанію, почав заробляти гроші.

Мені було років п’ять, але я добре пам’ятаю, на що тоді йшов мій батько, щоб у нас було на що купити поїсти. Мої батьки обоє старалися для нас, наполегливо працювали, розвивалися, і ми завжди разом відпочивали. У нас була дуже дружна сім’я, але ми пройшли все – і вогонь, і воду.

Олексій зізнався, що в нього завжди був страх не виправдати очікування близьких і часто йому було соромно визнавати свої невдачі.

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– Я ріс із думкою, що не можу бути негідним своїх батьків, не можу програти. Мені було соромно, коли щось не виходить, адже у твого батька у 18 років було більше, ніж у тебе в 30. За часів університету я завжди намагався зробити щось таке, щоб довести батькам, що я теж можу чогось досягти.

Тільки три роки тому, коли я почав працювати над собою, я зрозумів, що не хочу батькам нічого доводити, я їх люблю такими, якими вони є. І тільки після цього мені стало набагато легше жити.

Бізнесмен зазначив, що він довго гнівався, що глядачі шоу Холостячка називали його ідеальним.

– В мене купа недоліків, я собі страшенно не подобаюся: мені не подобається, як я розмовляю, який маю вигляд, як пишу. І, можливо, це підштовхує мене постійно працювати над собою. У мене немає мети подобатися всім. У своєму блозі я такий, як є, з усіма своїми недоліками і думками. Я можу спілкуватися зі своєю аудиторією на будь-які теми і не залежу від чужої думки.

Також Олексій розповів, що на власному досвіді знає, що таке депресія та емоційне виснаження. Адже після фіналу проекту Холостячка на якийсь час він навіть втратив віру в себе.

Олексій Тригубенко

Бізнесмен зазначив, що намагається боротися з різними стереотипами у своєму житті.

– Мене зачіпає стереотип, що чоловік повинен заробляти більше. Це не має значення, я бачив багато пар, у яких чоловік заробляє менше жінки в 10 разів, і в них класні стосунки.

Стереотип, що чоловік обов’язково має бути главою сім’ї, також не про мене. У моєму випадку це точно буде навпаки: жінка – голова, а я шия. У плані сім’ї я повністю довіряю своїй половинці. Це партнерство. Мені головне, щоб моя жінка була щасливою.

Олексій підкреслив, що йому цікаво спілкуватися з різними успішними дівчатами, але прикладом сильної жінки для нього залишається мама.

Проект #Сильний – це відверта розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, про розподіл ролей у сім’ї й право на відкритий прояв емоцій.

Учасниками кампанії стали 14 чоловіків, які своїм прикладом руйнують гендерно обумовлені стереотипи суспільства.

Андрій Рибак про комплекси та роботу з психологом

Радіоведучий, комік та автор гумористичних проектів Андрій Рибак розкрив своє бачення ідеального сильного чоловіка та розповів про стосунки з батьками

Рибак зізнався, що його виховували мама з бабусею, але про свої емоційні переживання, стосунки з дівчатами, сексуальну освіту розмов з батьками ніколи не було.

Андрій розповів, що зараз не тримає емоції у собі, а всі свої комплекси та проблеми він обговорює з психологом. За словами радіоведучого, максимально сильним чоловік стає саме тоді, коли може зізнатися у своїх слабкостях.

Фото: Олексій Тригубенко

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