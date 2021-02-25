Фіналіст романтичного шоу Холостячка, бізнесмен Олексій Тригубенко розвінчав стереотип щодо своєї ідеальності, розповів про власні недоліки та зізнався, що завжди працює над собою.

У відвертому інтерв’ю проекту Сильний від творців шоу Холостяк Олексій розповів, що у нього дуже молода сім’я і він добре пам’ятає, як тато намагався зробити все, щоб вони жили в достатку, теплі та затишку.

– Батько шукав можливості й одного разу зібрав нас і повіз до Німеччини. Ми жили в гуртожитку, він вивчав німецьку, щоб його взяли на роботу. Через місяць він вивчив мову і влаштувався охоронцем у хорошу компанію, почав заробляти гроші. Мені було років п’ять, але я добре пам’ятаю, на що тоді йшов мій батько, щоб у нас було на що купити поїсти. Мої батьки обоє старалися для нас, наполегливо працювали, розвивалися, і ми завжди разом відпочивали. У нас була дуже дружна сім’я, але ми пройшли все – і вогонь, і воду.

Олексій зізнався, що в нього завжди був страх не виправдати очікування близьких і часто йому було соромно визнавати свої невдачі.

– Я ріс із думкою, що не можу бути негідним своїх батьків, не можу програти. Мені було соромно, коли щось не виходить, адже у твого батька у 18 років було більше, ніж у тебе в 30. За часів університету я завжди намагався зробити щось таке, щоб довести батькам, що я теж можу чогось досягти.

Тільки три роки тому, коли я почав працювати над собою, я зрозумів, що не хочу батькам нічого доводити, я їх люблю такими, якими вони є. І тільки після цього мені стало набагато легше жити.

Бізнесмен зазначив, що він довго гнівався, що глядачі шоу Холостячка називали його ідеальним.

– В мене купа недоліків, я собі страшенно не подобаюся: мені не подобається, як я розмовляю, який маю вигляд, як пишу. І, можливо, це підштовхує мене постійно працювати над собою. У мене немає мети подобатися всім. У своєму блозі я такий, як є, з усіма своїми недоліками і думками. Я можу спілкуватися зі своєю аудиторією на будь-які теми і не залежу від чужої думки.

Також Олексій розповів, що на власному досвіді знає, що таке депресія та емоційне виснаження. Адже після фіналу проекту Холостячка на якийсь час він навіть втратив віру в себе.

Бізнесмен зазначив, що намагається боротися з різними стереотипами у своєму житті.

– Мене зачіпає стереотип, що чоловік повинен заробляти більше. Це не має значення, я бачив багато пар, у яких чоловік заробляє менше жінки в 10 разів, і в них класні стосунки.

Стереотип, що чоловік обов’язково має бути главою сім’ї, також не про мене. У моєму випадку це точно буде навпаки: жінка – голова, а я шия. У плані сім’ї я повністю довіряю своїй половинці. Це партнерство. Мені головне, щоб моя жінка була щасливою.

Олексій підкреслив, що йому цікаво спілкуватися з різними успішними дівчатами, але прикладом сильної жінки для нього залишається мама.

Проект #Сильний – це відверта розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, про розподіл ролей у сім’ї й право на відкритий прояв емоцій.

Учасниками кампанії стали 14 чоловіків, які своїм прикладом руйнують гендерно обумовлені стереотипи суспільства.

Андрій Рибак про комплекси та роботу з психологом

Радіоведучий, комік та автор гумористичних проектів Андрій Рибак розкрив своє бачення ідеального сильного чоловіка та розповів про стосунки з батьками

Рибак зізнався, що його виховували мама з бабусею, але про свої емоційні переживання, стосунки з дівчатами, сексуальну освіту розмов з батьками ніколи не було.

Андрій розповів, що зараз не тримає емоції у собі, а всі свої комплекси та проблеми він обговорює з психологом. За словами радіоведучого, максимально сильним чоловік стає саме тоді, коли може зізнатися у своїх слабкостях.

Фото: Олексій Тригубенко