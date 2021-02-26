Американська співачка Біллі Айліш розповіла про таємні стосунки та важке розставання із репером 7:AMP.

Новий документальний фільм Біллі Айліш: Злегка розмитий світ вперше розповів про стосунки співачки з репером Брендоном К’ю Адамсом, відомим як 7:AMP.

Шанувальники співачки давно знали про дружбу Біллі та Брендона, але у фільмі Apple TV+ зірка відверто розповіла про їхню любов і розставання.

За лаштунками концерту в Парижі в лютому 2019 року Айліш сказала, що відчувала себе самотньою і нещасною в День святого Валентина.

Друг співачки запитав, чи зробив К’ю якийсь подарунок для Біллі, але зірка зізналася, що залишилася з розбитим серцем і в глибокому розпачі.

– Нічого не отримала. А минулого вечора він був дійсно дивним, відстороненим і неприємним. Все було нормально, а потім у них з друзями з’явився план поїхати на озеро Біг-Беар. Я просто сказала: Знаєш що, розважайся і не турбуйся про мене. Я жалюгідна, я сумую за тобою, я хочу, щоб ти поговорив зі мною, і мені більше ні з ким поговорити, – зізналася Біллі.

Айліш зізналася, що хлопець був схильним до саморуйнації і одного разу навіть зламав руку, пробивши стіну. Дівчина намагалася змусити його піти на терапію.

У червні 2019 року співачка пояснила, чому розлучилася з музикантом.

– Я просто не була щаслива. Ми хотіли різного. Не думаю, що вам варто бути у стосунках, якщо ви дуже натхнені речами, на які іншому наплювати. Думаю, що просто не вистачило зусиль, – зізналася Айліш.

Співачка прямо сказала К’ю, що її почуття дуже сильні, але вони не взаємні.

– Чувак, тобі навіть не вистачає любові на самого себе. Ти не можеш любити мене. І ти цього не робиш…Але я люблю його, і це ускладнює справу. Тому що я не забила на нього. Я не знайшла нікого іншого. Я не перестала любити його. Я просто провела трохи часу окремо і подумала: Вау, я так сильно сумую, весь час турбуюся про нього, – розповіла Біллі.

У період своїх стосунків Айліш і Адамс жодного разу не підтвердили, що зустрічаються.

При цьому Біллі з’явилася на обкладинці його дебютного проекту Bleaupro 2019 року, а також на різних рекламних фотографіях, які підживлювали романтичні чутки.

Біллі Айліш переслідує нав’язливий прихильник

Популярну американську співачку Біллі Айліш переслідує шанувальник, який весь час їй загрожує.

За даними іноземних ЗМІ, Біллі Айліш подала заяву в поліцію.

Зірка боїться за своє життя, оскільки з серпня 2020 року її переслідує якийсь Джон Хірл.

За словами виконавиці, чоловік оселився в старому шкільному будинку навпроти її будинку в Лос-Анджелесі та засипав артистку листами з погрозами.

Джерело: Insider

Фото: Біллі Айліш