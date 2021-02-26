Американська кіностудія Pixar випустила офіційний трейлер свого майбутнього мультфільму Лука.
Лука – це зворушливий пригодницький мультфільм про дорослішання, дія якого відбувається в красивому приморському містечку на Італійській Рив’єрі.
Стрічка розповідає про двох хлопчиків, які заснували міцну дружбу, хоча насправді є морськими монстрами, замаскованими під людей.
Режисер Енріко Касароса зізнається, для нього це глибоко особиста історія не тільки тому, що він виріс на Італійській Рив’єрі, але й тому, що в основі фільму – свято дружби.
– Дитяча дружба часто визначає те, ким ми хочемо стати, і саме цей зв’язок лежать в основі нашої історії в Луці. Таким чином, крім краси і чарівності італійського узбережжя, в нашому фільмі буде показано незабутню літню пригоду, яка докорінно змінить Луку, – додав режисер.
Головного героя Луку Пагуро озвучить канадський актор Джейкоб Трембле. Мультфільм вийде в прокат 18 червня 2021 року.
Трейлер мультфільму Мавка. Лісова пісня
Українська студія Animagrad представила трейлер мультфільму Мавка. Лісова пісня 25 лютого 2021 року.
Прем’єра відео приурочена до 150-річного ювілею геніальної української письменниці Лесі Українки та 110-річчю створення нею Лісової пісні.
Сценарій анімаційної стрічки заснований на класичному сюжеті драми-феєрії Лесі Українки Лісова пісня і на образах з української міфології.
Фото: Pixar