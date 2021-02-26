Відома українська виконавиця Аlyona Аlyona презентувала новий кліп спільно з популярним німецьким репером Olexesh на пісню Shalom.
Відеоролик на трек Shalom – це листівка з Землі і послання в майбутнє, в якому зібрані різні культури, люди та країни.
– Подорожуючи багатьма країнами, моя музика завжди знаходила свій фідбек. Люди почали заглиблюватися в значення, тому що мої теми їм були досить близькі. Мені захотілося створити інтернаціональний трек, який би не залежав від національності, віросповідання й гендеру, – розповіла Аlyona Аlyona.
Виконавиця наголосила, що давно знає Olexesh і слухає його музику, тому їхня спільна робота пройшла гладко.
– Формула – особисті повідомлення-привіт-запишемо фіт завжди працювала на ура. З огляду на наш бунтарський дух і бажання рухатися до прекрасного, ми не просто знайшли спільні точки дотику, а й встигли подружитися родинами й командами, – сказала артистка.
До слова, Olexesh – корінний українець, який проживає в Німеччині.
Аlyona Аlyona стала лауреатом музичної премії ЄС
Реп-виконавиця Аlyona Аlyona стала лауреатом європейської премії в сфері популярної сучасної музики.
На фестивалі Eurosonic Noorderslag співачка виграла грошову винагороду в розмірі €10 тис. Також їй наддадуть підтримку для розвитку кар’єри.
Крім того, українка зібрала найбільше голосів глядачів і додатково отримала €5 тис. та можливість співпрацювати з французькою студією Deezer.
Фото: Аlyona Аlyona