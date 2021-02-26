Відома українська виконавиця Аlyona Аlyona презентувала новий кліп спільно з популярним німецьким репером Olexesh на пісню Shalom.

Відеоролик на трек Shalom – це листівка з Землі і послання в майбутнє, в якому зібрані різні культури, люди та країни.

– Подорожуючи багатьма країнами, моя музика завжди знаходила свій фідбек. Люди почали заглиблюватися в значення, тому що мої теми їм були досить близькі. Мені захотілося створити інтернаціональний трек, який би не залежав від національності, віросповідання й гендеру, – розповіла Аlyona Аlyona.

Виконавиця наголосила, що давно знає Olexesh і слухає його музику, тому їхня спільна робота пройшла гладко.

– Формула – особисті повідомлення-привіт-запишемо фіт завжди працювала на ура. З огляду на наш бунтарський дух і бажання рухатися до прекрасного, ми не просто знайшли спільні точки дотику, а й встигли подружитися родинами й командами, – сказала артистка.

До слова, Olexesh – корінний українець, який проживає в Німеччині.

Аlyona Аlyona стала лауреатом музичної премії ЄС

Реп-виконавиця Аlyona Аlyona стала лауреатом європейської премії в сфері популярної сучасної музики.

На фестивалі Eurosonic Noorderslag співачка виграла грошову винагороду в розмірі €10 тис. Також їй наддадуть підтримку для розвитку кар’єри.

Крім того, українка зібрала найбільше голосів глядачів і додатково отримала €5 тис. та можливість співпрацювати з французькою студією Deezer.

Фото: Аlyona Аlyona