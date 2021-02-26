Принц Гаррі пояснив причину свого від’їзду до США

Принц Гаррі розповів, що причиною його від’їзду до США стала постійна увага преси та неправдиві публікації про його родину.
За його словами, негативне висвітлення його сім’ї у пресі руйнувало його психічне здоров’я. Однак Принц Гаррі зазначає, що попри переїзд, ним та його сім’єю все одно цікавиться громадськість.
У Принца Гаррі та його дружини, герцогині Сассекської Меган Маркл були непрості відносини з британською пресою. Подружжя заявило, що взаємодіятимуть з чотирма ЗМІ, яких вони звинувачують у помилковому висвітленні подій.
У цьому місяці Меган Маркл виграла позов про конфіденційність проти однієї з газет Великої Британії та її видавця за публікацію частин рукописного листа, яке вона відправила своєму батьку Томасу Марклу в серпні 2018 року.
Вона звинувачувала видання у порушенні авторських прав та цитуванні поза контекстом. Зі свого боку медіа виправдовувалося тим, що публікація листа обумовлена істотним та законним інтересом громадськості.
Через цю публікацію Меган посварилася зі своїм батьком, дійшло навіть до того, що він був готовий давати проти неї свідчення у суді.
У лютому Гаррі також отримав вибачення від вищезгаданої газети. У медіа опублікували історію, в якій помилково стверджувалося, що він відвернувся від військових після того, як переїхав до США.
Принц Гаррі та Меган Маркл не повернуться у королівську сім’ю
Королівська пара принца Гаррі та Меган Маркл більше не матиме королівських патронажів, які були надані Єлизаветою II.
У січні 2020 року подружжя заявило, що хоче скласти повноваження членів королівської сім’ї. У квітні вони припинили виконувати більшість королівських обов’язків, проте їм дали рік, щоб обміркувати це. У палаці засмутилися через рішення подружжя, але вони дотепер залишаються улюбленими членами сім’ї.