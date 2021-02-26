Українська співачка Джамала презентувала нову ліричну пісню Вдячна.

На своїй сторінці в Instagram Джамала зазначила, що треком Вдячна хоче нагадати людям про те, що варто бути вдячними одне одному за прості дрібниці, які вже встигли стати буденністю.

– Бути вдячним – вже давно гасло мого життя. Останні роки я часто думаю, що в щоденному поспіху ми забуваємо про головне, про те, заради чого ми прийшли на цю Землю. Люди все менше вдячні, все менше дарують любов і турботу, – наголосила Джамала.

Основний посил пісні – потрібно бути вдячними за кожен прожитий день, цінувати кожну мить, обіймати рідних та говорити, що ти їх любиш.

Композиція буде включена в майбутній альбом співачки Ми, реліз якого заплановано на 12 березня 2021 року.

Тіна Кароль презентувала новий кліп

Популярна виконавиця Тіна Кароль представила кліп на трек Скандал, де розповідається історія жінки, яку ніяк не хоче відпускати колишній.

В кліпі Тіна Кароль постає у звабливому образі, який доповнюють неймовірно пластичні рухи та обтягуючий костюм. Протягом танцю за співачкою стежать чоловіки у скляній кімнаті, однак вона пояснює, що їм варто знати і відчувати дистанцію.

Фото: Джамала