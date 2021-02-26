Світлана Лобода прилетіла до Києва

Відома співачка Світлана Лобода, яка наразі проживає в Росії, прилетіла до Києва.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фотографію, на якій позує на засніженій вулиці. Співачка постала в чорній шубі, шкіряних штанях і черевиках, доповнивши образ сумкою від Chanel.

Під знімком Лобода написала, що любить це місто і запитала у підписників, де, на їхню думку, вона знаходиться.

Шанувальники припустили, що зірка прилетіла до Києва або Санкт-Петербурга. Були й інші варіанти відповідей.

– Улюблений Київ, – зізналася зірка пізніше.

Нагадаємо, що в 2017 році одеські активісти зірвали виступ Світлани Лободи через те, що та не перестала відвідувати Росію, давати там концерти і отримувати різні пісенні нагороди.

Наразі виконавиця практично не буває в Україні, а останній її сольний концерт на Батьківщині відбувся понад три роки тому.

Лобода презентувала новий кліп

У грудні 2020 року Світлана Лобода випустила новий кліп на пісню moLOko. Сингл розповідає про дівчину, яка почувається самотньою у величезному світі.

У кліпі Світлана постала перед глядачами в білій сукні серед юних дівчат. Вони танцюють навколо неї, широко посміхаючись та кайфуючи від життя, а героїня співачки сумує.

Сама Лобода у кліпі дуже гармонійна та красива – вона дивиться на глядача, немов заглядає йому просто в душу.

Фото: Світлана Лобода