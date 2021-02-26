Популярна співачка Ані Лорак презентувала кліп на нову ліричну пісню Наполовину.

На своїй сторінці в Instagram зірка зазначила, що ця прем’єра дуже важлива для неї.

– Це особлива для мене пісня про сильну, вольову особистість, яка пройшла через помилки і розчарування, однак, змогла зберегти в собі світло. У неї залишилися сили, щоб вийти і легко розповісти цю історію публіці. Нехай у вашому житті завжди перемагає взаємне та щире кохання, – написала Лорак.

В основі сюжету лежить любовний трикутник, який стає складним випробуванням для кожного з учасників.

У новому кліпі Ані Лорак вперше зіграла саму себе – артистку, яка зі сцени транслює історію свого життя. Шанувальники оцінили її новий трек та зазначили, що пісня надзвичайно чуттєва та красива.

Ані Лорак повернулася до України

Українська співачка Ані Лорак повернулася до України після тривалої паузи. Зірка опублікувала серію фотографій, на яких гуляє Києвом та позує біля Пасажу на тлі брендових магазинів.

Шанувальники відзначили, що раді бачити Лорак в Україні та дуже чекають її концертів на батьківщині. За словами співачки, в Київ вона прилетіла у справах.

Фото: Ані Лорак