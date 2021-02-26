Популярна російська співачка Земфіра вперше за вісім років презентувала новий студійний альбом Бордерлайн.

У сьомий альбом виконавиці увійшло 12 композицій, серед яких вже відома Остин і Крым.

Останній альбом артистки Жить в твоей голове вийшов у 2013 році.

Шанувальники Земфіри прийшли в захват, адже вони так довго чекали новинок від виконавиці.

– Сьогодні – найкращий день, ми вірили і чекали. Я досі не можу в це повірити, – пишуть фанати артистки.

Земфіра і Україна

Довгий час Земфіра підтримувала Україну і засуджувала російську агресію. А в 2015 році і зовсім з’явилася на своєму концерті в Грузії з українським прапором на плечах і зазначила, що вона всім серцем з Україною.

У 2016 році під час концерту у Вільнюсі виконавиця висунула вимогу до глядачів прибрати прапор України із залу, який ті принесли з собою. Артистка сказала, що вона не хоче бачити символ іншої держави, оскільки живе в Росії.

Після цього випадку на сайті президента України розмістили петицію з проханням заборонити Земфірі в’їзд в Україну. В квітні 2020 року співачку внесли в базу Миротворець за відсутність відповідної реакції на російську агресію в Україні та маніпулювання суспільно значущою інформацією.

Земфіра презентувала новий кліп

18 лютого Земфіра випустила анімаційне відео на пісню Остін. Відеоролик знято за мотивами популярної гри Homescapes про дворецького Остіна, який відновлює фамільний особняк.

Кліп знято компанією Playrix, яка входить до трійки найуспішніших розробників мобільних ігор у світі.