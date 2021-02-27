PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Леді Газі повернули її собак, викрадених зі стріляниною напередодні

Американській співачці Леді Газі повернули бульдогів, яких викрали зі стріляниною напередодні.

Леди гага

У поліції Лос-Анджелеса розповіли, що тварин було передано в місцеву поліцейську дільницю, а пізніше їх віддали представниками співачки.

Тварин знайшла жінка, яка не пов’язана зі зловмисниками. Наразі пошуки грабіжників тривають.

Раніше Леді Гага пообіцяла заплатити пів мільйона доларів за повернення її собак.

Викрадення бульдогів Леді Гаги

25 лютого у Лос-Анджелесі невідомі викрали двох французьких бульдогів Леді Гаги. Зловмисники напали на 30-річного Райана Фішера – помічника американської зірки Леді Гаги, коли він вигулював її собак на вулиці Лос-Анджелеса.

Чоловік отримав чотири кулі в груди та був госпіталізований у критичному стані.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка