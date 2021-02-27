Леді Газі повернули її собак, викрадених зі стріляниною напередодні

Американській співачці Леді Газі повернули бульдогів, яких викрали зі стріляниною напередодні.

У поліції Лос-Анджелеса розповіли, що тварин було передано в місцеву поліцейську дільницю, а пізніше їх віддали представниками співачки.

Тварин знайшла жінка, яка не пов’язана зі зловмисниками. Наразі пошуки грабіжників тривають.

Раніше Леді Гага пообіцяла заплатити пів мільйона доларів за повернення її собак.

Викрадення бульдогів Леді Гаги

25 лютого у Лос-Анджелесі невідомі викрали двох французьких бульдогів Леді Гаги. Зловмисники напали на 30-річного Райана Фішера – помічника американської зірки Леді Гаги, коли він вигулював її собак на вулиці Лос-Анджелеса.

Чоловік отримав чотири кулі в груди та був госпіталізований у критичному стані.