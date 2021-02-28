Церемонія вручення Золотого глобуса 2021 відбудеться в ніч з 28 лютого на 1 березня.

Через пандемію коронавірусу вона відбудеться у режимі відеотрансляції, яку вестимуть одночасно із банкетного залу Rainbow Room у Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку та з готелю Beverly Hilton у місті Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія.

Остаточний список претендентів на кінопремію Голлівудська асоціація преси оголосила 3 лютого. Цьогоріч за статуетки посперечаються стрічки Аарона Соркіна, Девіда Фінчера та Хлої Чжао.

Поки кіномани гадають, кому дістануться заповітні статуетки, букмекери дали свій прогноз та визначили головних фаворитів.

Найкращий драматичний фільм

На думку букмекерських контор, найбільше шансів на перемогу мають відразу дві стрічки – Земля кочівників Хлої Чжао та Справа чиказької сімки від Аарона Соркін. Їхню потенційну перемогу оцінюють коефіцієнтом 2.25. Шанси на перемогу картини Девіда Фінчера Манк, як і роботу Еміральд Феннел Перспективна дівчина оцінюють у 10.0.

Ймовірність тріумфу Батька від режисера Флоріана Зеллера оцінюється у 20.0.

Найкращий фільм – мюзикл/комедія

Беззаперечним фаворитом у цій номінації є стрічка Гамільтон від режисера Томас Каїла. На його перемогу дають 1.00. Потенційна перемога Бората 2 оцінюється у 2.75.

Третя позиція у картини Випускний із Меріл Стріп, Ніколь Кідман та Джеймсом Корденом – 4.33.

Найкраща режисура

На думку експертів, перемога у цій номінації дістанеться режисеру фільму Земля кочівників Хлої Чжао. Коефіцієнт на її перемогу складає 1.36. Хороші шанси має й американський режисер Девід Фінчер (Манк) – 4.50, а ось Аарону Соркіну (Справа чиказької сімки) дають лише 10.0.

Ймовірність перемоги Реджини Кінг (Одна ніч у Маямі) складає 12.0, а Еміральд Феннела (Перспективна дівчина) – 14.0.

Найкращий актор у драматичному фільмі

Найбільші шанси на перемогу у покійного Чедвіка Боузмана. Картина Ма Рейні: Мати блюзу вийшла вже після смерті актора, а експерти оцінюють його перемогу в 1.40. Його найближчий переслідувач – це сер Ентоні Гопкінс за картину Батько – 6.50.

Найкраща акторка у драматичному фільмі

Головною фавориткою у цій номінації є Кері Малліган за стрічку Перспективна дівчина. Її перемога оцінюється коефіцієнтом в 2.37. Трохи менше дають на успіх Віоли Девіс, яка зіграла у стрічці Ма Рейні: мати блюзу – 2.75.

Шанси на перемогу у Френсіс МакДорманд за роль у фільмі Земля кочівників – 4.33,

Найкращий міні-серіал або телефільм

Експерти віддають перевагу у цій номінації шаховому хіту Хід королеви. Перемогу цього серіалу оцінюють в 1.57. Слідом йдуть американо-німецька драма Неортодоксальна – 3.00 та Голос змін – 6.00.

Найменше шансів перемогти у цій категорії має Знищення – 7.00 та Нормальні люди – 10.00.

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Найкращий актор у міні-серіалі

Найбільш вражаючу роботу проробив Марк Руффало, який у серіалі Я знаю, що це правда зіграв братів-близнюків, один із яких хворіє на шизофренію. Його тріумф оцінюють коефіцієнтом 1.57.

Трохи менше шансів у Г’ю Гранта із серіалу Знищення – 3,50. Ймовірність перемоги Ітана Гоука котирується як 4.00.

Найкраща акторка у міні-серіалі

Найбільші шанси перемогти має Аня Тейлор-Джой за роль Бет Гармон у серіалі Хід королеви. Їй дають 1.57. В ізраїльської акторки Шири Гаас, зірки Неортодоксальної, показник значно вищий, аніж у Тейлор-Джой – 4.00.

Оскароносна Кейт Бланшет та австралійська акторка Ніколь Кідман поділили третю сходинку – в обох по 8.50.

Лідером за кількістю номінацій Золотого глобуса серед фільмів є Манк (шість) та Справа чиказької сімки (п’ять). Серед серіалів найбільше номінацій у Корони (шість) та Шіттс Крік (п’ять).