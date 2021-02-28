Переможець реаліті Холостячка на телеканалі СТБ Олександр Еллерт у черговий раз підтримав жертв гендерних стереотипів, навівши приклад ситуацій, з якими особисто стикався протягом життя.

Також чоловік відверто поділився своїм дитинством, роллю мами у своєму житті, про своє ставлення до гендерних стереотипів і до коментарів хейтерів під час виходу випусків шоу Холостячка. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу СТБ.

Олександр Еллерт розповів, що він бачився зі своїм батьком всього один раз у житті.

– Мене виховувала мама. З якоїсь причини вони розлучилися з татом. З татом я бачився один раз в житті, і ця зустріч була для мене некомфортна. Я собі уявляв зустріч з татом якось по-іншому – солодка вата, морозиво і прогулянка. Мене привели у квартиру – я тато, я син. Були питання як на допиті. А мама мене виховувала і любила. Я вдячний за те, що вона мене виховала і за те, який я є, – розповів Еллерт.

Переможець реаліті Холостячка поділився тим, що його мама для нього – приклад сильної людини.

– Зараз я розумію, що вона на зарплату вчителя одна повинна була виховати сина зі своїми примхами – давати йому те, що він бачить у своєму оточенні. Мама намагалася, щоб у мене все було – вона сильна жінка, – розповів Еллерт.

Олександр Еллерт зазначив, що в сучасному світі існує багато стереотипів про сильних чоловіків, проте вони також можуть плакати та бути сентиментальними. За його словами, не потрібно тримати емоції в собі.

– Це ж прояв емоцій. Сльози – це емоції, які дають внутрішнє полегшення. Це повинно бути та має право бути, якщо ми говоримо про чоловічі сльози. Звідки взагалі ці кліше? Я не розумію, – ділиться Олександр.

За словами Олександра Еллерт, давно пора відходити від стереотипів і припиняти ними жити.

– Я роблю манікюр вже майже 10 років та без проблем зміг пофарбувати нігті. Мені все одно, хто фарбує нігті, в якому кольорі одягу ходить, яку зачіску носить, який пірсинг і де у людини татуювання – це взагалі не важливо. Якщо людина цікава всередині, то абсолютно не важливо яка оболонка у нього зовні, – каже він.

Еллерт зазначає, що не потрібно намагатися бути весь час ідеальним, особливо на початку відносин.

– На початку стосунків не потрібно намагатися бути ідеальним. Беремо дві особистості – кожен, природно, хоче сподобатися один одному. Він просуватиме свої найкращі сторони вперед. Але в цьому моменті людина може захопитися цією грою і придумувати позиції, щоб більше зацікавити партнера. Але коли мине якийсь час, то ця людина захоче повернутися до своїх старих звичок. А друга людина скаже – почекай, так ти ж був такий ідеальний. А ти насправді не такий. І що виходить – насправді ми брехали та вибудовували ідеальну оболонку. Тому я відразу сказав на проекті – так, у мене огидний характер і купа шкідливих звичок. Відразу потрібно сказати людині, який ти, – зазначає він.

Олександр Еллерт поділився тим, що часто чує хейт суспільства щодо його професії, проте він ставиться до цього спокійно.

– Всі професії важливі. Мені здається, що люди просто не знають, хто такий автор і сценарист. До мене прилітає зазвичай тільки одне слово – клоун. Клоун – професія. Це розмальована людина, яка носить черевики з загнутим носом. Вона смішить людей. Вона приносить задоволення і щастя. Виходить що? Якщо мене називають клоуном – значить, що я приношу людям задоволення і щастя? – міркує Еллерт.

11 сезон проекту Холостяк

Однією з учасниць 11 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк стане екс-дружина Андрія Богдана Анна Богдан. Прем’єра шоу відбудеться 5 березня.

Стало відомо, що за серце Холостяка Михайла Заливако вирішила поборотися Анна Богдан, колишній чоловік якої – екс-голова Офісу президента України Андрій Богдан.

За словами дівчини, політик зробив їй пропозицію через три місяці знайомства, на що вона відповіла згодою. Очевидно, що шлюб пари протримався недовго. Чи зуміє Анна підкорити Михайла, дізнаємося вже скоро.