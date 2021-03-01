Netflix виділить $100 млн, щоб підвищити інклюзивність своїх шоу

Американська компанія Netflix опублікувала звіт щодо інклюзивності своїх фільмів та серіалів, що були випущені за 2018 та 2019 роки. Воно було проведене USC Annenberg Inclusion Initiative за запитом компанії.

У звіті йдеться, що Netflix у питаннях інклюзивності досяг значного прогресу, але у компанії досі спостерігаються певні недоліки.

Зокрема, у 54,5% серіалів студії головними героями є жінки. Також жінки становлять 29,8% творців проектів Netflix. Загалом в індустрії цей показник дорівнює 23,5%. А серед постановників жінки не білої раси складають всього 6,2%.

Також у звіті йдеться, що расове/етнічне представництво варіюється в залежності від групи, а ЛГБТ+ люди і люди з обмеженими можливостями зустрічаються рідко.

Щоб покращити ситуацію, компанія оголосила про створення фонду Creative Equity, в який планує інвестувати впродовж п’яти років $100 млн.

Він займеться створенням програм Netflix, які допоможуть виявляти, навчати та забезпечувати роботу для талантів у всьому світі.

Також фонд буде спрямований на те, щоб надати право на присутність у масовій культурі групам, що дискримінуються і які досі там ігнорували.

Джерело: Engadget