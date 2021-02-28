Шлюб Кім Кардашян та Каньє Веста: стала відома причина розлучення

У мережу потрапила заява про розірвання шлюбу американської телезірки та підприємниці Кім Кардашян та її чоловіка репера Каньє Веста. Завдяки їй стала відома причина розлучення зіркової пари, а також наміри Кім щодо того, хто отримає опіку над їхніми чотирма дітьми.

У документі Кім Кардашян у графі причина розлучення вказала непримиренні розбіжності. Вона домагається спільної опіки над чотирма спільними дітьми.

Кардашян також зажадала припинити надання подружньої підтримки їй або Каньє. Згідно із законодавством США, у випадку, якщо в одного з подружжя рівень життя після розлучення та розділу майна знижується, то чоловік чи дружина повинні надавати йому матеріальну підтримку.

Кім та Каньє одружені з 2014 року. Інсайдери повідомляють, що їхнє розлучення проходить мирно. За їхніми словами, пара вже склала шлюбний договір щодо розділу майна, і жодна зі сторін не заперечує цю угоду. За даними Forbes, статок Кім Кардашян зараз оцінюється приблизно в $900 млн, а Каньє Веста – в $1,2 млрд.

Розлучення Кардашян та Веста

Чутки про розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста з’явилися ще півроку тому, однак офіційно про це стало відомо на початку лютого. Зараз подружжя живе окремо і не спілкується. Каньє забрав зі спільного будинку в Калабасасі, що неподалік від Лос-Анджелеса, багато власних речей та одягу.

Офіційно пара одружилася у 2014 році. За сім років подружнього життя Кім Кардашян стала багатодітною мамою. Разом з Каньє вона виховує чотирьох дітей: Норт (7 років), Сейнта (5 років), Чикаго (3 роки) та Псалма (1 рік). Імена дітям вибирав Каньє Вест, всі вони так чи інакше пов’язані з головними моментами його біографії.