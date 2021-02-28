Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик захворіла на коронавірус.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Телеведуча зізналася, вона дуже засмутилася, коли дізналася, що захворіла на Covid-19.

Через хворобу акторці довелося скасувати всі знімання, вистави, ефіри та марафон, який має відбутися 8 березня. Про своє самопочуття Лілія Ребрик не розповіла та зазначила, що поки що планує це питання залишити поза увагою громадськості.

Читайте Рената Литвинова захворіла на коронавірус

Підписники побажали акторці якомога скорішого одужання та міцного здоров’я, а також зазначили, що неодмінно чекають, коли телеведуча з’явиться знову на їхніх екранах.

Марія Єфросиніна захворіла на коронавірус

У грудні 2020 року, напередодні Нового року, українська телеведуча Марія Єфросиніна захворіла на коронавірус. Артистка зізналася, що під час хвороби погано почувається.

Єфросиніна почала жартувати, що саме так виглядає перемога у конкурсі на подарунок до Дня святого Миколая та Нового року та родина відселила її на горище. Через захворювання їй довелося скасувати багато запланованих важливих подій, проте телеведуча виконувала всі рекомендації лікарів.

Фото: Лілія Ребрик