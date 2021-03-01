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Євгенія Шапоренко |

Борат і Корона підкорили церемонію: лауреати Золотого глобуса

У США пройшла 78-а церемонія Золотий глобус. У 2021 році через пандемію коронавірусу премія проходила в онлайн форматі.

Золотой глобус 2021

Трансляція нагородження проходила з двох міст США – Нью-Йорка і Лос-Анджелеса.

Список лауреатів премії Золотий глобус-2021:

  • Найкращий фільм-драма: Земля кочівників
  • Найкращий фільм-комедія або мюзикл: Борат-2
  • Найкращий актор у драматичному фільмі: Чедвік Боузман (Ма Рейні: Мати блюзу, посмертно)
  • Найкраща актриса в драматичному фільмі: Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Холідей)
  • Найкращий актор в комедії або мюзиклі: Саша Барон Коен (Борат-2)
  • Найкраща актриса в комедії або мюзиклі: Розамунд Пайк (Аферистка)
  • Найкращий актор другого плану: Деніел Калуя (Юда і Чорний месія)
  • Найкраща актриса другого плану: Джоді Фостер (Мавританець)
  • Найкраща режисура: Хлоя Чжао (Земля кочівників)
  • Найкращий сценарій: Суд над чиказькою сімкою (Аарон Соркін)
  • Найкраща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс і Джон Батісте (Душа);
  • Найкраща пісня: Io si (Seen) (Все життя попереду);
  • Найкращий анімаційний фільм: Душа
  • Найкращий фільм на іноземній мові: Мінар

Лауреати Золотого глобуса в телевізійних категоріях:

  • Найкращий телевізійний серіал (драма): Корона
  • Найкращий телевізійний серіал (комедія або мюзикл): Шіттс Крик
  • Найкращий актор в драматичному телесеріалі: Джош О`Коннор (Корона)
  • Найкраща актриса в драматичному телесеріалі: Емма Коррін (Корона)
  • Найкращий актор в мюзиклі або комедії: Джейсон Судейкіс (Тед Лассо)
  • Найкраща актриса в мюзиклі або комедії: Кетрін О’Хара (Шіттс Крик)
  • Найкращий актор в міні-серіалі або телефільмі: Марк Руффало (Я знаю, що це правда)
  • Найкраща актриса в міні-серіалі або телефільмі: Аня Тейлор-Джой (Ферзевий гамбіт)
  • Найкращий актор другого плану в міні-серіалі або телефільмі: Джон Бойега (Голос змін)
  • Найкраща актриса другого плану в телесеріалі, міні-серіалі або телефільмі: Джилліан Андерсон (Корона)
  • Найкращий міні-серіал або телефільм: Ферзевий гамбіт

Золотий глобус

У червні 2020 року 78-му церемонію вручення нагород премії Золотий глобус перенесли з початку січня на 28 лютого.

Організатори вирішили перенести дату через пандемію коронавірусу.

Фото: Getty Images

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