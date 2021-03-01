У США пройшла 78-а церемонія Золотий глобус. У 2021 році через пандемію коронавірусу премія проходила в онлайн форматі.
Трансляція нагородження проходила з двох міст США – Нью-Йорка і Лос-Анджелеса.
Список лауреатів премії Золотий глобус-2021:
- Найкращий фільм-драма: Земля кочівників
- Найкращий фільм-комедія або мюзикл: Борат-2
- Найкращий актор у драматичному фільмі: Чедвік Боузман (Ма Рейні: Мати блюзу, посмертно)
- Найкраща актриса в драматичному фільмі: Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Холідей)
- Найкращий актор в комедії або мюзиклі: Саша Барон Коен (Борат-2)
- Найкраща актриса в комедії або мюзиклі: Розамунд Пайк (Аферистка)
- Найкращий актор другого плану: Деніел Калуя (Юда і Чорний месія)
- Найкраща актриса другого плану: Джоді Фостер (Мавританець)
- Найкраща режисура: Хлоя Чжао (Земля кочівників)
- Найкращий сценарій: Суд над чиказькою сімкою (Аарон Соркін)
- Найкраща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс і Джон Батісте (Душа);
- Найкраща пісня: Io si (Seen) (Все життя попереду);
- Найкращий анімаційний фільм: Душа
- Найкращий фільм на іноземній мові: Мінар
Лауреати Золотого глобуса в телевізійних категоріях:
- Найкращий телевізійний серіал (драма): Корона
- Найкращий телевізійний серіал (комедія або мюзикл): Шіттс Крик
- Найкращий актор в драматичному телесеріалі: Джош О`Коннор (Корона)
- Найкраща актриса в драматичному телесеріалі: Емма Коррін (Корона)
- Найкращий актор в мюзиклі або комедії: Джейсон Судейкіс (Тед Лассо)
- Найкраща актриса в мюзиклі або комедії: Кетрін О’Хара (Шіттс Крик)
- Найкращий актор в міні-серіалі або телефільмі: Марк Руффало (Я знаю, що це правда)
- Найкраща актриса в міні-серіалі або телефільмі: Аня Тейлор-Джой (Ферзевий гамбіт)
- Найкращий актор другого плану в міні-серіалі або телефільмі: Джон Бойега (Голос змін)
- Найкраща актриса другого плану в телесеріалі, міні-серіалі або телефільмі: Джилліан Андерсон (Корона)
- Найкращий міні-серіал або телефільм: Ферзевий гамбіт
Золотий глобус
У червні 2020 року 78-му церемонію вручення нагород премії Золотий глобус перенесли з початку січня на 28 лютого.
Організатори вирішили перенести дату через пандемію коронавірусу.