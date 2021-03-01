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Валентина Чорна |

Екс-учасницю гурту Little Big Анну Кастельянос знайшли мертвою

Екс-учасницю гурту Little Big Анну Кастельянос знайшли мертвою у Петербурзі. Тіло дівчини виявили в її квартирі на Рибальському проспекті.

Анна Кастальянос

38-річна Анна останні півроку була фактично прикута до ліжка через проблеми зі спиною. За дівчиною доглядали волонтери, які і знайшли її тіло. Детальніші обставини смерті з’ясовуються.

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Крім участі в гурті, Анна знімалася в кіно та проводила різні заходи. Своїм прикладом вона допомагала схожим на неї боротися з комплексами.

Помер актор Андрій Мягков

Відомий російський актор театру і кіно Андрій Мягков помер на 83-му році життя у Москві.

Попередня причина смерті – гостра серцева недостатність. Андрій Мягков був серед російських акторів, які підтримали Україну в 2014 році і засудили дії президента РФ Володимира Путіна в Криму.

Фото: Анна Кастельянос

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