Традиційно американська премія Золотий глобус відкриває сезон червоних доріжок – це перша масштабна кіноподія року.

У 2021 році, звичайно, все інакше – і премія відбулася на два місяці пізніше, ніж планувалося, і червона доріжка не така грандіозна й урочиста.

Але все ж знайшлися ті, хто сумували за фотосесіями біля готелю Beverly Hilton у Лос-Анджелесі. Найсміливіші номінанти та гості церемонії приїхали на захід особисто.

У свіжій добірці Фактів ICTV – зіркові пари, які були запрошені на церемонію Золотого глобуса-2021.

Саша Барон Коен і Айла Фішер

Англійський актор Саша Барон Коен отримав звання Найкращого актора в комедії – Борат 2.

Артист прийшов на церемонію Золотого глобуса-2021 разом зі своєю дружиною – австралійською кіноакторкою Айлой Фішер, відомою за фільмами Ілюзія обману, Шопоголік і Непрохані гості.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс

Американський актор Майкл Дуглас і британська акторка Кетрін Зета-Джонс були запрошені на церемонію Золотого глобуса-2021 для вручення нагород.

51-річна Зета-Джонс з’явилася в елегантному образі: у чорній сукні з відкритими плечима і брижами, сексуальним розрізом спереду і обробкою із намистин.

Свій вечірній ансамбль вона завершила сережками-підвісками, каблучкою David Yurman і атласними туфлями на платформі і каблуках.

Її 76-річний чоловік Майкл Дуглас теж мав розкішний вигляд. Актор був повністю у чорному костюмі, чорній сорочці і з чорною краваткою, яка ідеально доповнювала елегантний образ Кетрін Зети-Джонс.

Галь Гадот і Ярон Версан

Ізраїльська акторка Галь Гадот з’явилася на червоній доріжці разом зі своїм чоловіком, голландським актором і продюсером Яроном Версаном.

На сцену Золотого глобуса вона вийшла в білосніжній міні-сукні від французького модного дому Givenchy, яка підкреслювала її струнку фігуру.

Міні-плаття відрізнялося рукавами-струменями та трапецієподібним кроєм. Приголомшливий наряд завершують прості сріблясті босоніжки на шпильці.

Акторка додала до образу голлівудський ефект, уклавши волосся ретро-хвилями і завершивши свій гламурний стиль сміливою червоною помадою.

Кіра Седжвік і Кевін Бейкон

Американська акторка Кіра Седжвік і актор Кевін Бейкон також були запрошені на церемонію Золотого глобуса-2021.

Седжвік найбільш відома за своєю роллю Бренди Лі Джонсон в телесеріалі Шукач, яка принесла їй премії Золотий глобус у 2007 році та Еммі у 2010 році.

У числі відомих акторських робіт Бейкона – такі фільми, як Таємнича річка, Невидимка, Сплячі, а також Тремтіння землі і П’ятниця, 13-е.

Лауреат премії Золотий глобус і премії Гільдії кіноакторів США в номінації Найкраща чоловіча роль у телефільмі або міні-серіалі за телефільм Добровольці (2009).

Джексон і Сетчел Лі

Джексон Лі і Сетчел Лі – діти кінорежисера Спайка Лі – також були серед запрошених гостей.

Образ для них був складений від модного італійського дому Gucci.

На Сетчел матова шовкова марлева сукня з квітковим принтом і вишитими зірками з мікрокристалів.

Джексон вдягнув двобортний жакет New Signoria з атласними лацканами, жилет і штани з вовняного мохеру, бавовняну класичну сорочку, жакардову куртку в стилі кімоно з шовковою обробкою.

15 головних серіалів 2020 від Золотого глобуса

28 лютого стали відомі лауреати премії Золотий глобус, яка вручається з 1944 року Голлівудською асоціацією іноземної преси і вважається другою за престижністю після Оскара.

У номінації Найкращий серіал (драма) представлені Мандалорец, Країна Лавкрафта, Озарк, Корона і Сестра Ретчед.

У номінацію Найкращий серіал (мюзикл / комедія) потрапили Емілі в Парижі, Бортпровідниця, Шіттс Крик, Тед Лассо та Велика.

За звання Найкращого міні-серіалу або телефільму боролися Нормальні люди, Хід королеви, Голос змін, Відіграти назад і Неортодоксальна.

Фото: Gettyimages, Gucci, Айла Фішер