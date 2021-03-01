Традиційно американська премія Золотий глобус відкриває сезон червоних доріжок – це перша масштабна кіноподія року.
У 2021 році, звичайно, все інакше – і премія відбулася на два місяці пізніше, ніж планувалося, і червона доріжка не така грандіозна й урочиста.
Але все ж знайшлися ті, хто сумували за фотосесіями біля готелю Beverly Hilton у Лос-Анджелесі. Найсміливіші номінанти та гості церемонії приїхали на захід особисто.
У свіжій добірці Фактів ICTV – зіркові пари, які були запрошені на церемонію Золотого глобуса-2021.
Саша Барон Коен і Айла Фішер
Англійський актор Саша Барон Коен отримав звання Найкращого актора в комедії – Борат 2.
Артист прийшов на церемонію Золотого глобуса-2021 разом зі своєю дружиною – австралійською кіноакторкою Айлой Фішер, відомою за фільмами Ілюзія обману, Шопоголік і Непрохані гості.
Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс
Американський актор Майкл Дуглас і британська акторка Кетрін Зета-Джонс були запрошені на церемонію Золотого глобуса-2021 для вручення нагород.
51-річна Зета-Джонс з’явилася в елегантному образі: у чорній сукні з відкритими плечима і брижами, сексуальним розрізом спереду і обробкою із намистин.
Свій вечірній ансамбль вона завершила сережками-підвісками, каблучкою David Yurman і атласними туфлями на платформі і каблуках.
Її 76-річний чоловік Майкл Дуглас теж мав розкішний вигляд. Актор був повністю у чорному костюмі, чорній сорочці і з чорною краваткою, яка ідеально доповнювала елегантний образ Кетрін Зети-Джонс.
Галь Гадот і Ярон Версан
Ізраїльська акторка Галь Гадот з’явилася на червоній доріжці разом зі своїм чоловіком, голландським актором і продюсером Яроном Версаном.
На сцену Золотого глобуса вона вийшла в білосніжній міні-сукні від французького модного дому Givenchy, яка підкреслювала її струнку фігуру.
Міні-плаття відрізнялося рукавами-струменями та трапецієподібним кроєм. Приголомшливий наряд завершують прості сріблясті босоніжки на шпильці.
Акторка додала до образу голлівудський ефект, уклавши волосся ретро-хвилями і завершивши свій гламурний стиль сміливою червоною помадою.
Кіра Седжвік і Кевін Бейкон
Американська акторка Кіра Седжвік і актор Кевін Бейкон також були запрошені на церемонію Золотого глобуса-2021.
Седжвік найбільш відома за своєю роллю Бренди Лі Джонсон в телесеріалі Шукач, яка принесла їй премії Золотий глобус у 2007 році та Еммі у 2010 році.
У числі відомих акторських робіт Бейкона – такі фільми, як Таємнича річка, Невидимка, Сплячі, а також Тремтіння землі і П’ятниця, 13-е.
Лауреат премії Золотий глобус і премії Гільдії кіноакторів США в номінації Найкраща чоловіча роль у телефільмі або міні-серіалі за телефільм Добровольці (2009).
Джексон і Сетчел Лі
Джексон Лі і Сетчел Лі – діти кінорежисера Спайка Лі – також були серед запрошених гостей.
Образ для них був складений від модного італійського дому Gucci.
На Сетчел матова шовкова марлева сукня з квітковим принтом і вишитими зірками з мікрокристалів.
Джексон вдягнув двобортний жакет New Signoria з атласними лацканами, жилет і штани з вовняного мохеру, бавовняну класичну сорочку, жакардову куртку в стилі кімоно з шовковою обробкою.
15 головних серіалів 2020 від Золотого глобуса
28 лютого стали відомі лауреати премії Золотий глобус, яка вручається з 1944 року Голлівудською асоціацією іноземної преси і вважається другою за престижністю після Оскара.
У номінації Найкращий серіал (драма) представлені Мандалорец, Країна Лавкрафта, Озарк, Корона і Сестра Ретчед.
У номінацію Найкращий серіал (мюзикл / комедія) потрапили Емілі в Парижі, Бортпровідниця, Шіттс Крик, Тед Лассо та Велика.
За звання Найкращого міні-серіалу або телефільму боролися Нормальні люди, Хід королеви, Голос змін, Відіграти назад і Неортодоксальна.
Фото: Gettyimages, Gucci, Айла Фішер