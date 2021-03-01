Стала відома причина смерті екс-учасниці гурту Little Big Анни Кастельянос.

Розтин показав, що дівчина померла через кардіоміопатію – захворювання серцевого м’яза, що веде до розвитку порушень ритму серця або хронічної серцевої недостатності. Про це повідомили росЗМІ.

Відомо, що у артистки була третя група інвалідності. Ще в дитинстві Анні поставили діагноз ахондроплазія – захворювання, за якого порушується розвиток кісткової тканини.

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Смерть 39-річної Кастельянос стала несподіванкою для її колег з гурту Little Big.

– Аню, ти була і залишаєшся важливою частиною Little Big Family. Ти назавжди в нашій пам’яті і будеш вічною в наших кліпах. Дякуємо за все. Спочивай з миром, маленька людина з великою історією, – написали на сторінці музичного колективу в Instagram.

Анну Кастельянос знайшли мертвою

Сьогодні, 1 березня, стало відомо, що Анна Кастельянос померла у власній квартирі в Петербурзі.

Останні півроку дівчина фактично була прикута до ліжка через проблеми зі спиною. За нею доглядали волонтери, які і знайшли її тіло.

Крім участі в гурті, Анна знімалася в кіно, проводила різні заходи та була тату-майстром у своєму особистому салоні.

Фото: Анна Кастельянос