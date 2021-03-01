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Валентина Чорна |

Міша Романова знялася у відвертій весняній фотосесії

Українська співачка Міша Романова продемонструвала свою ідеальну фігуру у весняній фотосесії для журналу Touch.

Миша Романова

Фотосесія показує один день із життя зірки, яка постійно знаходиться в русі і змінює образ за образом. За словами Міши Романової, після пологів її фігура стала навіть краще, ніж за часів роботи у колективі Віа Гра.

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При цьому сама Міша Романова не вважає себе ідеальною. Вона вважає, що ключ до жіночої сексуальності – не в прагненні до ідеалу, а в тому, щоб бути собою і відчувати щастя.

Також співачка поділилася лайфхаками, як зберігати прекрасну форму і не набирати вагу навіть в період карантину.

– Секрет моєї фігури – в дисципліні! Навіть коли цього зовсім не хочеться, я весь час займаюся спортом, – поділилася артистка.

Миша Романова

Анна Седокова здивувала гарячим відео

Українська співачка Анна Седокова поділилася гарячим відео у відвертому вбранні.

Зірка опублікувала ролик, на якому позує в бежевому корсеті і з оголеними ногами. Свій образ Седокова довершила розкішними босоніжками на високих підборах та заплетеними волоссям.

У відео артистка спокусливо позує на камеру й демонструє своє підтягнуте тіло.

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