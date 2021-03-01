78-а церемонія вручення нагород премії Золотий глобус 2021 відбулася вночі з 28 лютого на 1 березня. Голлівудські зірки дуже відповідально поставилися до вибору вбрання для червоної доріжки. Факти ICTV підготували добірку найкращих образів церемонії.

Аня Тейлор-Джой

Акторка та модель Аня Тейлор Джой на церемонії з’явилася у розкішній смарагдовій сукні з глибоким декольте. Образ вона довершила коштовностями від Tiffany.

На думку більшості фешн-критиків, вбрання Ані Тейлор Джой було одним з найкращих на премії.

Ель Фаннінг

Ель Фаннінг для церемонії обрала атласну бірюзову сукню Gucci від дизайнера Алессандро Мікеле. Зібравши волосся в пучок, зірка Голлівуду додала витонченості своєму образу.

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман не змогла відвідати церемонію особисто, тому приєдналася за допомогою онлайн-зв’язку. Свій образ акторка продемонструвала лежачи на дивані. Вбрання вона обрала з колекції Louis Vuitton.

Тіна Фей

Ведуча церемонії Тіна Фей постала у чорній короткій сукні. Свій образ зірка доповнила колготками у дрібну крапку та високими підборами.

Аманда Сейфред

Аманда Сейфред одягнула вечірню сукню з оголеною спиною, яку обрала з колекції Oscar De La Renta.

Синтія Еріво

Синтія Еріво продемонструвала зелену сукню Valentino Couture. Образ вона доповнила високими рукавичками кремового відтінку та сріблястими туфлями на високій платформі.

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк з’явилася у яскравій сукню від Alexander McQueen. Свій образ вона довершила хвилястим волоссям, легким макіяжем та прикрасами.

Марго Роббі

Акторка Марго Роббі для премії обрала чорну сукню з воланами від Chanel та квітковим принтом. Вбрання з відкритими плечима та розрізом привернуло увагу до фігури зірки.

Кейлі Куоко

Кейлі Куоко нагадувала глядачам наречену, адже на церемонії вона з’явилася у розкішній сукні Oscar De La Renta. Вбрання зірки було повністю обшите бісером.

Лауреати премії Золотий глобус

У 2021 році через пандемію коронавірусу премія Золотий глобус проходила в онлайн-форматі. Нагородження транслювалося з двох міст США – Нью-Йорка і Лос-Анджелеса.

Список лауреатів премії Золотий глобус – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Justjared