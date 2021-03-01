Синтія Ніксон побувала на Золотому глобусі з Берні Сандерсом

Американська акторка Синтія Ніксон приєдналася до онлайн-трансляції церемонії вручення премії Золотий глобус з картонною копією сенатора Берні Сандерса.

У Беверлі-Хілз завершилася 78-а церемонія вручення Золотого глобуса. Через пандемію багато зірок залишилися чекати оголошення результатів вдома, але це не завадило їм здивувати публіку.

Синтія Ніксон, яка була номінована на нагороду Найкраща жіноча роль другого плану в серіалі, міні-серіалі або телефільмі за роботу в серіалі Netlfix Ретчед, підключилася до трансляції з картонною фігурою Берні Сандерса.

– Було так чудово подивитися церемонію нагородження з Техані, її чоловіком Хусамом, моєю дружиною Крістін, нашим сином Максом і, звісно, з самим Берні Сандерсом, – написала Синтія на своїй сторінці в Twitter.

Також на своїй сторінці в Instagram Ніксон опублікувала відео, на якому сидить з фігурою Сандерса і щось бурхливо обговорює.

– Обговорюємо стратегію перед Золотим глобусом, – сказала акторка.

Фото сенатора Берні Сандерса стало мемом

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс здивував своїм вбранням, в якому з’явився на церемонії інавгурації 46-го президента США Джо Байдена.

Політик прийшов на церемонію у зимовій парці та великих в’язаних рукавицях, попри теплу погоду у столиці США (на термометрах у Вашингтоні було +5ºС, – Ред.).

Вбрання сенатора спровокувало хвилю мемів та жартів у соціальних мережах, але також спричинило чимало захоплених та теплих відгуків.

Найбільше користувачі звернули увагу на знімок, на якому Сандерс понуро спостерігає за церемонією у масці та рукавицях, сидячи на стільці.