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Каріна Зуєва |

Том Харді, Дрю Беррімор і Роберт Де Ніро: список номінантів на Золоту малину

Антипремія Золота малина оприлюднила розширені списки фільмів, акторів, режисерів і сценаріїв, які претендують на звання найкращих з найгірших за 2020 рік. Рекордсмен цього року – фільм 365 днів, який представлений в семи номінаціях з дев’яти.

Том Харді золота малина

Список номінантів на Золоту малину оголосять 14 березня, церемонія нагородження відбудеться – 24 квітня.

За кількістю номінацій лідирує польська версія 50 відтінків сірого – фільм 365 днів.

Найгірший фільм:

  • Дивовижна подорож доктора Дуліттла;
  • 365 днів;
  • Абсолютний доказ;
  • Острів фантазій;
  • Любов, весілля та інші катастрофи;
  • три частини фільму Барбі і Кендра;
  • Гелловін Хьюбі;
  • Вбивство Ніколь Браун Сімпсон;
  • М’юзік;
  • Не та дівчина.

Найгірший режисер:

  • Чарльз Бенд – три частини фільму Барбі і Кендра;
  • Барбара Бяловас і Томаш Мандес – 365 днів;
  • Стівен Брілл – Гелловін Хьюбі;
  • Денніс Дуган – Любов, весілля та інші катастрофи;
  • Стівен Гейган – Дивовижна подорож доктора Дуліттл;
  • Рон Говард – Сільська елегія;
  • Браннон Хаус – Абсолютна доказ;
  • Сіа – М’юзік;
  • Тайлер Спіндел – Не та дівчина;
  • Джош Транк – Капоне. Обличчя зі шрамом.

Найгірший актор:

  • Роберт Де Ніро – Війна з дідусем;
  • Джеймі Дорнан – Любов на трьох і Дика парочка;
  • Том Харді – Капоне. Обличчя зі шрамом;
  • Пол Хоган – Чудовий містер Данді;
  • Майк Лінделл – Абсолютний доказ;
  • Мішель Морроне – 365 днів;
  • Адам Сендлер – Гелловін Хьюбі;
  • Девід Спейд – Не та дівчина;
  • Джон Туртурро – Далі нікуди.

Найгірша акторка:

  • Дрю Беррімор – Дублерка;
  • Енн Гетевей – Останнє, чого він хотів і Відьми;
  • Кеті Холмс – Секрет і Лялька 2: Брамс;
  • Кейт Хадсон – М’юзік;
  • Даян Кітон – Любов, весілля та інші катастрофи;
  • Лорен Лапкус – Не та дівчина;
  • Меггі К’ю – З днем смерті;
  • Андреа Райзборо – Прокляття;
  • Анна-Марія Сіклуцка – 365 днів;
  • Хіларі Суенк – Полювання та Небезпечна спокуса.
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Найгірший сценарій:

  • 365 днів;
  • Абсолютний доказ;
  • три частини фільму Барбі і Кендра;
  • Дивовижна подорож доктора Дуліттла;
  • Острів фантазій;
  • Сільська елегія;
  • Вбивство Ніколь Браун Сімпсон;
  • М’юзік;
  • Чудовий містер Данді;
  • Війна з дідусем;
  • Не та дівчина.

Крім цих номінацій, також на антипремію претендують найгірші актори других планів, найгірше екранне комбо і найгірша пародія.

Лауреати Золотого глобуса

У США пройшла 78-а церемонія Золотий глобус. У 2021 році через пандемію коронавірусу премія проходила в онлайн-форматі.

Нагородження транслювалося з двох міст США – Нью-Йорка і Лос-Анджелеса.

Повний список лауреатів премії Золотий глобус-2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Awards Watch

Фото: скрін з трейлера Капоне. Обличчя зі шрамом

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