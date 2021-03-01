Антипремія Золота малина оприлюднила розширені списки фільмів, акторів, режисерів і сценаріїв, які претендують на звання найкращих з найгірших за 2020 рік. Рекордсмен цього року – фільм 365 днів, який представлений в семи номінаціях з дев’яти.

Список номінантів на Золоту малину оголосять 14 березня, церемонія нагородження відбудеться – 24 квітня.

За кількістю номінацій лідирує польська версія 50 відтінків сірого – фільм 365 днів.

Найгірший фільм:

Дивовижна подорож доктора Дуліттла;

365 днів;

Абсолютний доказ;

Острів фантазій;

Любов, весілля та інші катастрофи;

три частини фільму Барбі і Кендра;

Гелловін Хьюбі;

Вбивство Ніколь Браун Сімпсон;

М’юзік;

Не та дівчина.

Найгірший режисер:

Чарльз Бенд – три частини фільму Барбі і Кендра;

Барбара Бяловас і Томаш Мандес – 365 днів;

Стівен Брілл – Гелловін Хьюбі;

Денніс Дуган – Любов, весілля та інші катастрофи;

Стівен Гейган – Дивовижна подорож доктора Дуліттл;

Рон Говард – Сільська елегія;

Браннон Хаус – Абсолютна доказ;

Сіа – М’юзік;

Тайлер Спіндел – Не та дівчина;

Джош Транк – Капоне. Обличчя зі шрамом.

Найгірший актор:

Роберт Де Ніро – Війна з дідусем;

Джеймі Дорнан – Любов на трьох і Дика парочка;

Том Харді – Капоне. Обличчя зі шрамом;

Пол Хоган – Чудовий містер Данді;

Майк Лінделл – Абсолютний доказ;

Мішель Морроне – 365 днів;

Адам Сендлер – Гелловін Хьюбі;

Девід Спейд – Не та дівчина;

Джон Туртурро – Далі нікуди.

Найгірша акторка:

Дрю Беррімор – Дублерка;

Енн Гетевей – Останнє, чого він хотів і Відьми;

Кеті Холмс – Секрет і Лялька 2: Брамс;

Кейт Хадсон – М’юзік;

Даян Кітон – Любов, весілля та інші катастрофи;

Лорен Лапкус – Не та дівчина;

Меггі К’ю – З днем смерті;

Андреа Райзборо – Прокляття;

Анна-Марія Сіклуцка – 365 днів;

Хіларі Суенк – Полювання та Небезпечна спокуса.

Найгірший сценарій:

365 днів;

Абсолютний доказ;

три частини фільму Барбі і Кендра;

Дивовижна подорож доктора Дуліттла;

Острів фантазій;

Сільська елегія;

Вбивство Ніколь Браун Сімпсон;

М’юзік;

Чудовий містер Данді;

Війна з дідусем;

Не та дівчина.

Крім цих номінацій, також на антипремію претендують найгірші актори других планів, найгірше екранне комбо і найгірша пародія.

Лауреати Золотого глобуса

У США пройшла 78-а церемонія Золотий глобус. У 2021 році через пандемію коронавірусу премія проходила в онлайн-форматі.

Нагородження транслювалося з двох міст США – Нью-Йорка і Лос-Анджелеса.

Повний список лауреатів премії Золотий глобус-2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Awards Watch

Фото: скрін з трейлера Капоне. Обличчя зі шрамом