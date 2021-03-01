Антипремія Золота малина оприлюднила розширені списки фільмів, акторів, режисерів і сценаріїв, які претендують на звання найкращих з найгірших за 2020 рік. Рекордсмен цього року – фільм 365 днів, який представлений в семи номінаціях з дев’яти.
Список номінантів на Золоту малину оголосять 14 березня, церемонія нагородження відбудеться – 24 квітня.
За кількістю номінацій лідирує польська версія 50 відтінків сірого – фільм 365 днів.
Найгірший фільм:
- Дивовижна подорож доктора Дуліттла;
- 365 днів;
- Абсолютний доказ;
- Острів фантазій;
- Любов, весілля та інші катастрофи;
- три частини фільму Барбі і Кендра;
- Гелловін Хьюбі;
- Вбивство Ніколь Браун Сімпсон;
- М’юзік;
- Не та дівчина.
Найгірший режисер:
- Чарльз Бенд – три частини фільму Барбі і Кендра;
- Барбара Бяловас і Томаш Мандес – 365 днів;
- Стівен Брілл – Гелловін Хьюбі;
- Денніс Дуган – Любов, весілля та інші катастрофи;
- Стівен Гейган – Дивовижна подорож доктора Дуліттл;
- Рон Говард – Сільська елегія;
- Браннон Хаус – Абсолютна доказ;
- Сіа – М’юзік;
- Тайлер Спіндел – Не та дівчина;
- Джош Транк – Капоне. Обличчя зі шрамом.
Найгірший актор:
- Роберт Де Ніро – Війна з дідусем;
- Джеймі Дорнан – Любов на трьох і Дика парочка;
- Том Харді – Капоне. Обличчя зі шрамом;
- Пол Хоган – Чудовий містер Данді;
- Майк Лінделл – Абсолютний доказ;
- Мішель Морроне – 365 днів;
- Адам Сендлер – Гелловін Хьюбі;
- Девід Спейд – Не та дівчина;
- Джон Туртурро – Далі нікуди.
Найгірша акторка:
- Дрю Беррімор – Дублерка;
- Енн Гетевей – Останнє, чого він хотів і Відьми;
- Кеті Холмс – Секрет і Лялька 2: Брамс;
- Кейт Хадсон – М’юзік;
- Даян Кітон – Любов, весілля та інші катастрофи;
- Лорен Лапкус – Не та дівчина;
- Меггі К’ю – З днем смерті;
- Андреа Райзборо – Прокляття;
- Анна-Марія Сіклуцка – 365 днів;
- Хіларі Суенк – Полювання та Небезпечна спокуса.
Найгірший сценарій:
- 365 днів;
- Абсолютний доказ;
- три частини фільму Барбі і Кендра;
- Дивовижна подорож доктора Дуліттла;
- Острів фантазій;
- Сільська елегія;
- Вбивство Ніколь Браун Сімпсон;
- М’юзік;
- Чудовий містер Данді;
- Війна з дідусем;
- Не та дівчина.
Крім цих номінацій, також на антипремію претендують найгірші актори других планів, найгірше екранне комбо і найгірша пародія.
Лауреати Золотого глобуса
У США пройшла 78-а церемонія Золотий глобус. У 2021 році через пандемію коронавірусу премія проходила в онлайн-форматі.
Нагородження транслювалося з двох міст США – Нью-Йорка і Лос-Анджелеса.
Повний список лауреатів премії Золотий глобус-2021 – дивіться на Фактах ICTV.
Джерело: Awards Watch