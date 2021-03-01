У кіноактора Алека Болдуїна народилася сьома дитина

Американський кіноактор Алек Болдуїн став батьком всьоме.

Про це повідомила дружина актора Хіларія Болдуїн на своїй сторінці в Instagram. У подружжя вже є п’ятеро спільних дітей: донька та четверо синів. Новонароджений малюк став шостою спільною дитиною пари.

Першу доньку Болдуїну 25 років тому народила його колишня дружина, актриса Кім Бесінджер. Айрленд Еліс Болдуїн, як і її батько, успішна американська акторка та модель.

Подружжя Хілларі та Алек поки не повідомляють статі та імені новонародженої дитини.

На своїй сторінці в Intagram Хіларія поділилася у пості фотографією новонародженої дитини, яку зробив її чоловік Алекс. На знімку також щасливо посміхаються спільні діти подружжя. Дівчина підписала пост числом сім та смайликом з червоним серцем.

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Меган Маркл вагітна другою дитиною

Герцоги Сассекські Меган Маркл і Гаррі вдруге стануть батьками. Стало відомо, що Меган завагітніла восени 2020 року, а народження дитини очікується в кінці весни 2021 року.

Джерела повідомляють, що подружжя завжди хотіли мати кілька дітей – молодшого брата або сестру для їх сина Арчі, тому вони схвильовано чекають свого другого малюка. Меган Маркл і принц Гаррі одружилися 19 травня 2018 року. Вперше подружжя стало батьками 6 травня 2019 року, первістка назвали Арчі.

Фото: Алек Болдуїн