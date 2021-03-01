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Факти / Шоу-бізнес
Юлія Захарченко |

Зірка фільму Чудо-жінка Галь Гадот вагітна третьою дитиною

Ізраїльська модель та акторка Галь Гадот, найбільш відома за ролями у фільмах Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості, Ліга справедливості та Чудо-жінка вагітна третьою дитиною.

галь гадот

Про це повідомила Галь Гадот на своїй сторінці в Instagram. Актриса опублікувала зворушливий пост зі словами це знову ми та поділилася спільною фотографією зі своїм чоловіком Яроном Версаном та їхніми двома дітьми.

На знімку щасливий Ярон тримає рукою живіт Галь Гадот, а їхні дві дочки мило посміхаються та обіймають маму.

Акторка Галь Гадот та бізнесмен Ярон Версан одружені вже понад 12 років та виховують двох доньок Альму та Маю.

У коментарях підписники вітають акторку з цієї щасливої новиною та бажають легких пологів.

 

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Публикация от JaronVarsano (@jaronvarsano)

Алек Болдуїн знову став батьком

У американського кіноактора Алека Болдуїна народилася сьома дитина. Малюка акторові народила його дружина Хіларія, на якій актор одружився у 2012 році.

Алек та Хіларія не повідомили стать та ім’я новонародженої дитини. Малюк став шостою спільною дитиною пари, подружжя вже виховує п’ятьох спільних дітей.

Фото: Getty Images

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