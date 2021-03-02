Відома американська акторка Анджеліна Джолі продала на аукціоні картину Вінстона Черчилля, подаровану їй Бредом Піттом.

Роботу Вежа мечеті Кутубія Джолі продала 1 березня за $11,6 млн на аукціоні Christie’s.

За даними іноземних ЗМІ, Бред Пітт купив картину в подарунок акторці в 2011 році.

#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with ‘Tower of the Koutoubia Mosque’ (1943) selling for £8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShW pic.twitter.com/iZMumvmwp2 — Christie’s (@ChristiesInc) March 1, 2021

Початкова вартість лота становила $3,5 млн. Кінцева сума виявилася рекордною для робіт британського прем’єр-міністра Вінстона Черчилля.

Загалом він створив понад 500 картин, але під час Другої світової війни написав лише цю.

Відомо, що роботу Вежа мечеті Кутубія політик написав після зустрічі з союзниками по Антигітлерівській коаліції в січні 1943 року в Касабланці. Тоді він зустрівся з президентом США Франкліном Рузвельтом у Марракеші, де вони разом спостерігали, як сонце сідає за Атлаські гори.

Картину Ван Гога вперше покажуть публіці

Картину нідерландського художника-постімпресіоніста Вінсента Ван Гога Вулична сцена на Монмартрі вперше покажуть публіці з моменту її створення.

Полотно продемонструють широкому загалу у Парижі, Амстердамі та Гонконзі, а потім його виставлять на торги аукціону Sotheby’s у французькій столиці. Вулична сцена на Монмартрі Ван Гога була написана у 1887 році.

Очікується, що картину продадуть за €5-8 млн. Аукціон відбудеться 25 березня.