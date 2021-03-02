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Каріна Зуєва |

Анджеліна Джолі продала на аукціоні пейзаж Черчилля за рекордну ціну

Відома американська акторка Анджеліна Джолі продала на аукціоні картину Вінстона Черчилля, подаровану їй Бредом Піттом.

Анджеліна Джолі

Роботу Вежа мечеті Кутубія Джолі продала 1 березня за $11,6 млн на аукціоні Christie’s.

За даними іноземних ЗМІ, Бред Пітт купив картину в подарунок акторці в 2011 році.

Початкова вартість лота становила $3,5 млн. Кінцева сума виявилася рекордною для робіт британського прем’єр-міністра Вінстона Черчилля.

Загалом він створив понад 500 картин, але під час Другої світової війни написав лише цю.

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Відомо, що роботу Вежа мечеті Кутубія політик написав після зустрічі з союзниками по Антигітлерівській коаліції в січні 1943 року в Касабланці. Тоді він зустрівся з президентом США Франкліном Рузвельтом у Марракеші, де вони разом спостерігали, як сонце сідає за Атлаські гори.

Картину Ван Гога вперше покажуть публіці

Картину нідерландського художника-постімпресіоніста Вінсента Ван Гога Вулична сцена на Монмартрі вперше покажуть публіці з моменту її створення.

Полотно продемонструють широкому загалу у Парижі, Амстердамі та Гонконзі, а потім його виставлять на торги аукціону Sotheby’s у французькій столиці. Вулична сцена на Монмартрі Ван Гога була написана у 1887 році.

Очікується, що картину продадуть за €5-8 млн. Аукціон відбудеться 25 березня.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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