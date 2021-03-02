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Каріна Зуєва |

Михайло Поплавський у новому кліпі здивував зухвалим рокерським образом

Співочий ректор Михайло Поплавський не перестає дивувати. У перший день весни він презентував суперсучасний концертний кліп на нову пісню Далі буде в 3D віртуальній реальності.

Михайло поплавський новий кліп

Презентація в Університеті культури відбулася в колі топ-блогерів України, відомих артистів і продюсерів. Із присутніх були – Анна Трінчер, Ірина Кудашова, Богдан Буше, Аліна Гросу, Володимир Бебешко, Василь Голованов, Ілона Гвоздьова, Олена Шоптенко, Олександр Лещенко тощо.

Перед гостями Михайло Михайлович з’явився в несподіваному рокерскому образі: джинсах, шкіряній косусі, рукавицях і стильних окулярах.

У такому вигляді він з’являється і в кліпі. Гасає вулицями нічного міста на потужному Харлеї-Девідсоні в оточенні красунь, а потім з брутального рокера перетворюється на зворушливого романтика. У відео за допомогою 3D-графіки створено сім впізнаваних столичних локацій.

Автором ідеї та режисером кліпу став студент п’ятого курсу КНУКіМ Михайло Харченко, який умовив Поплавського на сміливий експеримент з використанням сучасних світових технологій: 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine traking, systems тощо.

– Ми знімали кліп в абсолютно новому для України форматі, використовуючи трендові світові технології. Було складно, відповідально, але дуже цікаво. Адже ми першими в Україні використовували ці технології.

Михайло Поплавський на майданчику, як завжди, задавав тон, а ми намагалися передати у відео його характер, емоції, пристрасть і любов до життя, до своєї справи, – сказав Михайло Харченко.

Поплавський каже, що спочатку почувався ніяково, оскільки не розумів, як це матиме вигляд на картинці у підсумку.

  • Михайло Поплавський – Далі буде: прем'єру кліпу дивитися онлайн
  • Михайло Поплавський – Далі буде: прем'єру кліпу дивитися онлайн
  • Михайло Поплавський – Далі буде: прем'єру кліпу дивитися онлайн
  • Михайло Поплавський – Далі буде: прем'єру кліпу дивитися онлайн
  • Михайло Поплавський – Далі буде: прем'єру кліпу дивитися онлайн
  • Михайло Поплавський – Далі буде: прем'єру кліпу дивитися онлайн
  • Михайло Поплавський – Далі буде: прем'єру кліпу дивитися онлайн
  • Михайло Поплавський – Далі буде: прем'єру кліпу дивитися онлайн
  • Михайло Поплавський – Далі буде: прем'єру кліпу дивитися онлайн
  • Михайло Поплавський – Далі буде: прем'єру кліпу дивитися онлайн
Михайло Поплавський у новому кліпі здивував зухвалим рокерським образом / 5 фотографий

Результатом він лишився задоволений, адже його команді вдалося поєднати концертний кліп, драматичний сюжет пісні та характер виконавця.

– Пісня Далі буде – це філософія мого життя. Вдячний авторам Миколі Бровченку та Віталію Волкомору, які змогли відобразити мої життєві переконання.

Вважаю, що ми самі є творцями своєї долі. Щоб досягти результату, потрібно сміливо йти вперед, не боятися викликів, вчитися у молоді та завжди бути собою, – розкрив секрет свого успіху Михайло Поплавський.

Він наголосив, що це експериментальний пілотний проект. На карантині невгамовний співочий ректор зняв шість нових кліпів.

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Нагадаємо, раніше він презентував четвертий варіант відео на свій хіт Юний орел у 3D віртуальній реальності. Найближчим часом представить ще чотири нові роботи, обіцяє несподівані сюжети і стильні режисерські фішки. Особливий подарунок для прихильниць Михайло Поплавський готує на 8 Березня.

Олег Скрипка презентував новий кліп

Український співак і фронтмен гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка презентував новий кліп на пісню Two Colors.

Трек Two Colors – це англомовна версія легендарної української пісні Дмитра Павличка Два кольори. Представлений відеоряд демонструє те, що жінка – це нескінченне джерело натхнення і удосконалення.

Джерело: Факти

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