Михайло Поплавський – Далі буде: прем'єру кліпу дивитися онлайн

Співочий ректор Михайло Поплавський не перестає дивувати. У перший день весни він презентував суперсучасний концертний кліп на нову пісню Далі буде в 3D віртуальній реальності.

Презентація в Університеті культури відбулася в колі топ-блогерів України, відомих артистів і продюсерів. Із присутніх були – Анна Трінчер, Ірина Кудашова, Богдан Буше, Аліна Гросу, Володимир Бебешко, Василь Голованов, Ілона Гвоздьова, Олена Шоптенко, Олександр Лещенко тощо.

Перед гостями Михайло Михайлович з’явився в несподіваному рокерскому образі: джинсах, шкіряній косусі, рукавицях і стильних окулярах.

У такому вигляді він з’являється і в кліпі. Гасає вулицями нічного міста на потужному Харлеї-Девідсоні в оточенні красунь, а потім з брутального рокера перетворюється на зворушливого романтика. У відео за допомогою 3D-графіки створено сім впізнаваних столичних локацій.

Автором ідеї та режисером кліпу став студент п’ятого курсу КНУКіМ Михайло Харченко, який умовив Поплавського на сміливий експеримент з використанням сучасних світових технологій: 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine traking, systems тощо.

– Ми знімали кліп в абсолютно новому для України форматі, використовуючи трендові світові технології. Було складно, відповідально, але дуже цікаво. Адже ми першими в Україні використовували ці технології. Михайло Поплавський на майданчику, як завжди, задавав тон, а ми намагалися передати у відео його характер, емоції, пристрасть і любов до життя, до своєї справи, – сказав Михайло Харченко.

Поплавський каже, що спочатку почувався ніяково, оскільки не розумів, як це матиме вигляд на картинці у підсумку.



















Михайло Поплавський у новому кліпі здивував зухвалим рокерським образом / 5 фотографий

Результатом він лишився задоволений, адже його команді вдалося поєднати концертний кліп, драматичний сюжет пісні та характер виконавця.

– Пісня Далі буде – це філософія мого життя. Вдячний авторам Миколі Бровченку та Віталію Волкомору, які змогли відобразити мої життєві переконання. Вважаю, що ми самі є творцями своєї долі. Щоб досягти результату, потрібно сміливо йти вперед, не боятися викликів, вчитися у молоді та завжди бути собою, – розкрив секрет свого успіху Михайло Поплавський.

Він наголосив, що це експериментальний пілотний проект. На карантині невгамовний співочий ректор зняв шість нових кліпів.

Нагадаємо, раніше він презентував четвертий варіант відео на свій хіт Юний орел у 3D віртуальній реальності. Найближчим часом представить ще чотири нові роботи, обіцяє несподівані сюжети і стильні режисерські фішки. Особливий подарунок для прихильниць Михайло Поплавський готує на 8 Березня.

Олег Скрипка презентував новий кліп

Український співак і фронтмен гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка презентував новий кліп на пісню Two Colors.

Трек Two Colors – це англомовна версія легендарної української пісні Дмитра Павличка Два кольори. Представлений відеоряд демонструє те, що жінка – це нескінченне джерело натхнення і удосконалення.

Джерело: Факти