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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Олександра Ватаманюк |

План В для Євробачення 2021: як пройде конкурс і чи пустять глядачів

Європейський мовний союз заявив, що Євробачення 2021 року в Роттердамі пройде за так званим сценарієм B.

План В для Євробачення 2021: як пройде конкурс і чи пустять глядачів

Керівництво пісенного конкурсу заявило, що ніякого онлайн-формату не буде.

Євробачення-2021 пройде у класичному вигляді, правда, з дотриманням жорстких заходів безпеки.

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Всім учасникам конкурсу рекомендується дотримуватись карантину за п’ять днів до вильоту та пред’явити негативний тест на Covid-19 не більше ніж за 72 години до вильоту.

Опинившись у Нідерландах, делегації повинні залишатися у своїх готелях, за винятком тих випадків, коли вони їдуть на арену для репетицій, живих виступів і інших заходів, пов’язаних з програмою конкурсу.

Всі, хто працює в Ahoy Arena, включно зі знімальною групою, артистами та пресою, будуть регулярно проходити тестування на Covid-19 у спеціальному приміщенні.

Кількість людей у делегаціях і журналістів буде скорочена: в прес-центрі зможе розташуватися лише 500 осіб, ще 1000 представників ЗМІ будуть висвітлювати новини конкурсу з віртуального прес-центру.

Рішення про присутність глядачів у залі буде оголошено згодом.

Раніше оголошувалось, що за сценарієм B глядачі могли бути присутніми на шоу із дотриманням дистанції 1,5 м.

Go-A знімуть новий кліп на пісню Шум для Євробачення-2021

Український гурт Go-A представить нову версію пісні Шум і кліп спеціально для Євробачення-2021.

Працювати над створенням конкурсного ролика буде кліпмейкер Максим Тужилін.

Конкурсну версію пісні Шум і новий відеокліп представника України на Євробаченні-2021 повинні презентувати на початку березня.

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