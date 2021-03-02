Відомий український актор Іван Марченко помер. За два дні до смерті артисту виповнилося 44 роки.
Іван Марченко помер 1 березня, про смерть актора повідомила прес-служба студії дубляжу LeDoyen Studio.
– Друзі! Після тривалої запеклої боротьби зі страшною хворобою нас покинув талановитий актор, режисер і прекрасна людина Іван Марченко. Світла пам’ять. Нам тебе дуже не вистачатиме, – написано в публікації.
Відомо, що Марченко протягом п’яти років боровся з раком кісток. Артист переніс операцію, проте хвороба знову повернулася.
Найбільш відомі роботи актора – ролі в картинах Свати-6, Повернення Мухтара, Ментовські війни. Одеса, Жіночий лікар, Час гріхів, Останній кордон тощо.
Померла екс-учасниця гурту Little Big
Екс-учасниця гурту Little Big Анна Кастельянос померла. Тіло дівчини виявили в її квартирі в Петербурзі на Рибальському проспекті.
Розтин показав, що дівчина померла через кардіоміопатію – захворювання серцевого м’яза, що веде до розвитку порушень ритму серця або хронічної серцевої недостатності.
Фото: Іван Марченко