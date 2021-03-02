Італійський модний дім Dolce & Gabbana представив незвичайну колекцію одягу в стилі 90-х в перший день весни 2021 року.

Гучним фіналом тижня моди в Мілані стало яскраве шоу Dolce & Gabbana з використанням роботів, які “крокували” подіумом разом з моделями.

Ідеєю колекції стала пісня Barbie girl 1997 у виконанні музичного гурту Aqua.

Реальність текстів Aqua стала попередником соціальних мереж і їх анімованих цифрових істин.

У 1998 році Dolce & Gabbana одягли учасників гурту для церемонії вручення нагороди World Music Awards, уклавши контракт з цією дивакуватою групою, яка була дуже популярна в молоді того десятиліття.

Через 25 років дизайнери присвятили свої колекції електронним дівчаткам і хлопчикам з TikTok.

Нова осіння колекція представлена ​​з усіма штучними кольорами, текстурами і цифровими функціями.

Це кіберсубкультура, що живе у віртуальній реальності, про яку колись мріяла Aqua.

Шоу було охоплене архівними спогадами того часу: сучасні електронні діти висловлюють ностальгію за епохою моди, яку вони ніколи не відчували.

Стефано Габбана сказав, що молоді люди благали дизайнерів повернутися до своєї фірмової сексуальності 90-х. У цьому сезоні вони нарешті здалися.

– Але відправна точка інша. Сьогодні “сексуальний” – це те ж слово, але з іншим значенням. У 90-ті ви одягалися сексуально для інших. Тепер молоде покоління одягається сексуально для себе, тому що їм це подобається. Це свого роду новий гедонізм, – сказав Габбана.

Нова колекція створювалась спільно з Istituto Italiano di Tecnologia.

Робот також показаний в промо-фільмі, де дизайнери навчили його малювати ескізи суконь – явний заклик до цифрових поколінь не забувати про цінність ручної праці.

Габбана також прокоментував головний посил нової колекції.

– Ця колекція була радше коментарем до нашого цифрового життя – соціальна лупа – аніж буквальною пропозицією, – заявив Габбана.

Фактично, дизайнери використали технологічну еволюцію для розробки справжніх, тактильних тканин, а також змішали шерсть з пластиком і веганськими речами.

Моделі носили окуляри з прозорим козирком: світ, назавжди видимий через фільтр.

Еко-колекція від Вів’єн Вествуд

Британський дизайнер Вів’єн Вествуд створила нову екологічну колекцію для свого бренду.

У лютому 2021 осінньо-зимова лінійка одягу бренду Vivienne Westwood була пошита з перероблених матеріалів і тканин, які залишилися від попередніх fashion-колекцій.

Британський бренд приєднується до світового тренду на усвідомлену моду – використання еко-матеріалів для пошиття одягу.

Фото: Gettyimages