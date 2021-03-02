Російській акторці театру та кіно Розі Хайрулліній заборонили в’їзд до України на 3 роки через незаконне відвідання Криму.

Також її оштрафували через порушення порядку в’їзду-виїзду до тимчасово окупованої території.

Заслужена артистка РФ прилетіла до України рейсом із Мінська, щоб взяти участь у кінозйомках. Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту Київ з’ясували, що жінка перебувала в Криму незаконно.

Роза Хайрулліна пояснила, що український півострів відвідувала з приватним візитом навесні 2020 року. До місця призначення вона діставалась літаком.

Однак прикордонники зафіксували й інші візити росіянки до Криму.

Наразі акторка покинула межі України зворотним рейсом до Білорусі.

Заборона на в’їзд до України Глафірі Тархановій

На початку лютого українські прикордонники винесли заборону на в’їзд до України Глафірі Тархановій. Акторка їхала до Криму на зйомки російського серіалу Непотопляемая, у якому грає головну роль.

Співробітники Держприкордонслужби зупинили зірку в аеропорту Бориспіль, куди вона прилетіла зі Стамбула.