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Олександра Ватаманюк |

Відвертість не має меж: вагітна Ратаковскі вразила новими фото (18+)

Відома американська топ-модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася фотографією, на якій зображена оголеною на дев’ятому місяці вагітності.

емілі ратоквські

Цього разу модель поділилася максимально відвертими знімками, де ледь прикрито інтимні місця.

У своєму Instagram Емілі опублікувала три серії оголених фотографій, які вразили підписників. За 2 години пост набрав більше 1 млн лайків.

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Увагу підписників цього разу прикував не тільки зовнішній вигляд моделі і вагітність, а несподівана відвертість.

Шанувальники ніяк не можуть дочекатися, коли Емілі стане мамою.

Halsey вагітна первістком

Американська співачка Halsey оголосила про свою вагітність. Співачка чекає свого первістка.

Радісну новину вона розповіла в своєму Instagram.

Серію фотографій із вагітним животиком Halsey підписала словом Сюрприз.

Артистка зазначила на знімку свого бойфренда, сценариста Алева Айдина.

Фото: Емілі Ратаковскі

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