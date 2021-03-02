Відома американська топ-модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася фотографією, на якій зображена оголеною на дев’ятому місяці вагітності.
Цього разу модель поділилася максимально відвертими знімками, де ледь прикрито інтимні місця.
У своєму Instagram Емілі опублікувала три серії оголених фотографій, які вразили підписників. За 2 години пост набрав більше 1 млн лайків.
Увагу підписників цього разу прикував не тільки зовнішній вигляд моделі і вагітність, а несподівана відвертість.
Шанувальники ніяк не можуть дочекатися, коли Емілі стане мамою.
Halsey вагітна первістком
Американська співачка Halsey оголосила про свою вагітність. Співачка чекає свого первістка.
Радісну новину вона розповіла в своєму Instagram.
Серію фотографій із вагітним животиком Halsey підписала словом Сюрприз.
Артистка зазначила на знімку свого бойфренда, сценариста Алева Айдина.
Фото: Емілі Ратаковскі