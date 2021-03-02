Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася подробицями свого особистого життя і розповіла, що повинен зробити чоловік, щоб привернути її увагу.

У новому випуску YouTube-шоу Слава + виконавиця зізналася, що наразі в неї немає хлопця, а це питання цікавить усіх, хто її оточує.

– У мене немає хлопця. Я не люблю заводити стосунки просто заради того, щоб вони були, – сказала співачка.

На запитання, що потрібно зробити чоловікові, аби привернути її увагу, Огнєвіч відповіла, що спершу їй потрібно відчути людину душею.

– Багато чоловіків у світі. Але хочеться відчути спорідненість душ, щоб при погляді на нього метелики в животі літали та вогонь горів. Ось такий мені потрібен чоловік, – сказала Огнєвіч.

За словами виконавиці, вона зустрічалася з хлопцями різних типажів, тому певна зовнішність не має ніякого значення. Також Огнєвіч розповіла, що її улюблений актор і кіногерой – Бредлі Купер.

Щодо відомих українських чоловіків – Злата зізналася, що ще зі школи була прихильницею гурту Океан Ельзи і їй дуже подобався Святослав Вакарчук. Співачка пожартувала, що якби фронтмен популярного гурту наразі не був одружений, вона б зустрічалася з ним.

Огнєвіч стала жертвою шахраїв

У середині лютого Злата Огнєвіч стала жертвою шахрая, який від її імені взяв передоплату за рекламні послуги в одного відомого українського бренду в розмірі $5 тис.

На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео, на якому зі сльозами на очах поділилася деталями цієї неприємної історії.

Про інцидент артистка дізналася через рік. Огнєвіч зізналася, що ця ситуація стала ударом для неї та її репутації. Вона зазначила, що обов’язково знайде шахрая і змусить його відповісти за свій вчинок.

Фото: Марія Малкіна