Американський актор Вілл Смітт планує почати політичну кар’єру. Про свої наміри він розповів у подкасті Pod Save America.

Вілл Смітт не уточнив, коли саме змінить вид діяльності. Проте актор зізнався, що вже найближчим часом претендуватиме на якусь політичну посаду.

– Я оптимістично налаштований і вірю, що між людьми може бути розуміння та гармонія. Я обов’язково внесу свій вклад в це, незалежно від того, чи продовжу займатися акторством чи в якийсь момент вийду на політичну арену, – висловився Смітт.

Вілл Смітт вже не вперше говорить про свої політичні наміри.

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П’ять років тому в бесіді в CBS він зазначив, що, можливо, буде балотуватися на пост президента США.

– Якщо люди продовжать говорити всі ці божевільні речі, які вони останнім часом говорили в новинах про стіни та мусульман, вони змусять мене піти в політику, – сказав Смітт.

Актор ще не визначився, яку політичну партію підтримає, республіканську чи демократичну.

Актор Алек Болдуїн став батьком

Американський кіноактор Алек Болдуїн став батьком всьоме.

Про це повідомила його дружина актора Хіларія Болдуїн. У пари вже є п’ятеро спільних дітей: донька та четверо синів. Новонароджений малюк став шостою спільною дитиною.

Подружжя Хілларі та Алек поки не повідомляють статі та імені новонародженої дитини.

Фото: Getty images

Джерело: Crooked Media