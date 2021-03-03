Анна Седокова показала волохату пахву

Українська співачка Анна Седокова, яка проживає в Росії, здивувала своїх шанувальників несподіваним кадром і привітала жіночу аудиторію з прийдешнім 8 березня.

На своїй сторінці в Instagram Седокова опублікувала неоднозначне фото. У кадрі дівчина демонструє пахву, до якої приклеєне штучне волосся.

– Дівчата, з прийдешнім, – підписала публікацію зірка.

Найімовірніше, таким чином Анна підтримала борців за права представниць прекрасної статі. У жартівливій формі вона продемонструвала те, що жінки не повинні слідувати стандартам краси, нав’язаним суспільством.

Седокова здивувала гарячим відео

У своєму мікроблозі Анна Седокова поділилась гарячим відео у відвертому вбранні. Співачка опублікувала ролик, на якому позує у бежевому корсеті та з оголеними ногами. Свій образ Седокова довершила розкішними босоніжками на високих підборах та заплетеним волоссям.

У відео артистка спокусливо позує на камеру та демонструє своє підтягнуте тіло.

Фото: Анна Седокова