Український телеведучий Григорій Решетник розповів про своє дитинство, критичні моменти в стосунках з дружиною, партнерські пологи та популярні стеретипи.

У відвертому інтерв’ю проекту Сильний від творців шоу Холостяк Григорій Решетник зізнався, що до 13 років у нього було шкірне захворювання і 70% тіла були уражені різними ранами.

– Я ріс таким гидким каченям. У школі чув глузування. Але мені вдалося це пройти, тому що я був активним, комунікабельним, завжди відчував підтримку батьків.

Для мене батьки є прикладом. Адже вони вже 38 років разом, зуміли зберегти любов, виховати дітей. Вони завжди давали нам із сестричкою зрозуміти, що ми – бажані діти. У нас повноцінна сім’я, це дуже надихало, і я вдячний за це батькам. Я вже 20 років не живу з ними, але щодня телефоную мамі, запитую, як у них справи. Якщо я за день не подзвоню, вона дзвонить сама. Мама всім ділиться з татом.

Телеведучий пишається тим, що він сім’янин і має люблячу родину. Але навіть в його сім’ї виникали критичні моменти.

– Народилася перша дитина, ми жили в орендованій квартирі в не дуже хороших умовах. У якийсь момент проблем накопичилося стільки, що виникло відчуття, ніби ми в глухому куті. І легше, напевно, піти від цих проблем і закритися в собі, ніж почати їх вирішувати. Ми прийшли до того, що потрібно почати діалог. І потихеньку розплутували цю ситуацію, створювали правила, які влаштовують нас обох. Ось цей перехід дуже важливий: від проблем – до спілкування, до щастя.

Зараз легко все аналізувати, але тоді було непросто. Така людська натура: тобі завжди здається, що десь краще, ніж тут, у тебе. Ти живеш майбутнім, а не сьогоденням. Дуже важливо навчитися кайфувати тут і зараз, від цього моменту. Я дякую Богові, що все вдалося. Дякую, мабуть, і моїй мудрості, і мудрості Христини, що ми зберегли стосунки. І вони стали ще міцнішими. Після цього в нас народилося ще двоє дітей.

Григорій розповів, що попри свій божевільний робочий графік та тривалі відрядження, він намагається якомога більше часу приділяти дітям.

– Якщо є бажання, завжди можна знайти час. Я беру дітей на роботу. Для дитини неважливо, хто я на роботі, у суспільстві. Для них не важлива популярність, моя сторінка у Вікіпедії. Для моїх синів я просто тато, тато Гріша. І я ніякою перепусткою, ніяким профілем у соціальній мережі не прикриюсь. Для них я завжди тато, і це дуже відповідально.

Решетник поділився, що наважитися на партнерські пологи – нелегко. Але він ухвалив для себе рішення, що буде поруч і, по можливості, допомагатиме дружині.

– Під час третіх пологів акушер-гінеколог похвалила мене. Вона сказала: “Григорію, ви молодець. Ви як помічник. Ви підтримували. Робили це вже більш професійно”. Проте я вважаю, що кожен чоловік повинен прийти до вибору сам. Я щасливий, що складні виклики ми з Христинкою проходимо разом. Разом завжди трохи легше, ніж самому.

Григорій зазначив, що він ніколи не тримає емоції в собі і намагається ділитися всіма переживаннями з дружиною.

– Якщо ти не можеш поділитися зі своєю половинкою, звернися до психолога, почитай книгу. Ми з дружиною разом ходили до психолога. І це допомагає, стосунки стають сміливішими.

Один з найпопулярніших стереотипів, з яким я стикався, що в публічних людей, у чоловіків, які стежать за собою і мають добрий вигляд, обов’язково повинно бути багато романів. Я дотримуюся інших цінностей. Намагаюся ставитися до своєї половинки так, як хочу, щоб вона ставилася до мене. Чесно, відверто, щиро, віддано. Я веду найромантичніші проекти країни, постійно перебуваю в оточенні красивих дівчат. Але це ніяк не впливає на наші стосунки з Христиною.

Григорій Решетник вже десять років поспіль є ведучим найромантичнішого реаліті Холостяк. Він зазначив, що за цей час проект дуже змінився.

– Дівчата стали більш упевненими в собі, у них уже інші критерії побудови стосунків у парі, вони не хочуть бути залежними від чоловіка, а прагнуть до обопільного розвитку. Але й Холостяки змінилися. Вони шукають сильних, самодостатніх жінок із бекграундом, професією, зі своїми інтересами. Для них це виклик – і їм цікаво будувати стосунки з такими жінками.

Проект #Сильний – це відверта розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, про розподіл ролей у сім’ї й право на відкритий прояв емоцій.

Учасниками кампанії стали 14 чоловіків, які своїм прикладом руйнують гендерно обумовлені стереотипи суспільства.

Михайло Заливако про виховання і прояв емоцій

Бізнесмен і головний герой романтичного реаліті Холостяк 11 Михайло Заливако поділився своїм баченням сильного чоловіка та зізнався, чому вирішив брати участь у шоу.

Михайло розповів, що часто стикається зі стереотипами на свою адресу і найчастіше вони стосуються одягу. Також він зазначив, що деякий час відвідував психолога, адже є питання, на які людина не може самостійно знайти відповіді.

Головний герой проекту Холостяк 11 поділився, що в його розумінні, сильний чоловік – це той, хто розуміє, приймає і віддає.

Фото: Григорій Решетник