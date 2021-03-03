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Валентина Чорна |

Дружина Віктора Павліка розсекретила ім’я майбутнього сина

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова розповіла, як планує назвати майбутнього сина.

жена Виктора Павлика

26-річна Катерина Реп’яхова перебуває на шостому місяці вагітності. На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала серію фото з відпочинку в Єгипті та поділилася, що пара назве сина Михайлом.

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На фото дружина Віктора Павліка позує в білій футболці, яка підкреслює її округлий животик, та у леопардовій спідниці довжини міді.

– Мама Михасика – тепер так мене називає мій чоловік,- підписала фото Катя.

У коментарях підписники зазначили, що Катерина має чудовий вигляд і їй пасує вагітність. Також шанувальниці оцінили ім’я майбутнього малюка пари.

Дружина Віктора Павліка придбала нове авто

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова придбала новий автомобіль, попри 150 тис. грн збитків на місяць.

На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася фото, на якому позує біля нового авто. За словами Катерини, у неї в родині всі дівчата – водії. Тому з самого дитинства вона завжди мріяла про власну машину.

Дружина Павліка зазначила, що коли зайшла в салон і побачила свій новий автомобіль, то не змогла стримати емоції та розплакалася.

Фото: Катерина Реп’яхова

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