Популярний український рок-гурт The Hardkiss презентував новий кліп на пісню Обійми.

У треку солістка гурту Юлія Саніна розповідає про те, як сильно потребує кохання та обіймів від того самого чоловіка.

– Обійми гарячі, чому ж без них так холодно. В твоїх очах себе шукати і не бачити, – співає Юлія Саніна.

Відомо, що пісня Обійми – це OST до фільму Обійми мене Каті Царик, яка і стала режисером кліпу.

Відеоролик знято в темних тонах. Основні події відбуваються в метрополітені. Виконавиця головної ролі – актриса театру і кіно Вікторія Карпінська.

Шанувальники гурту прийшли в захват, зазначивши, що пісня дуже ніжна і чуттєва.

Джамала презентувала нову пісню

Українська співачка Джамала презентувала нову ліричну пісню Вдячна. На своїй сторінці в Instagram співачка зазначила, що треком Вдячна хоче нагадати людям про те, що варто бути вдячними одне одному за прості дрібниці, які вже встигли стати буденністю.

Основний посил пісні – потрібно бути вдячним за кожен прожитий день, цінувати кожну мить, обіймати рідних та говорити, що ти їх любиш.