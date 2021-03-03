Дружина DZIDZIO, українська співачка Ярослава Хома (SLAVIA) розповіла про секрети особистого життя та початок сольної кар’єри.

В інтерв’ю програмі Зірковий шлях SLAVIA зізналась, що чоловік Михайло Хома категорично проти її сольної кар’єри та зовсім не підтримує її.

Свій творчий шлях SLAVIA розпочала з релізу пісні Я тобі не мамка. Прем’єра кліпу відбулась 19 червня 2020 року та дебютувала з досить великою кількістю переглядів – понад 500 тис.

– Він розцінив це як кинутий камінь в його город, – зізнається співачка.

SLAVIA ображена ще й тим, що в день прем’єри її дебютної пісні DZIDZIO не привітав її, а натомість підтримав іншу співачку.

Пара познайомилась під час начання у Львівському музичному училищі. Разом вони вже 20 років, з яких 7 – у шлюбі.

Подружжя не поспішає з дітьми, хоча SLAVIA зізналась, що дуже хоче бути мамою.

Артистка розповіла, що взимку відпочивала у Домінікані одна, бо Михайло завжди зайнятий роботою і не має часу на курорти.

– Він завжди обирає роботу, навіть у мій день народження. Все вже було організовано для святкування і тут виявилось, що в Михайла має бути зйомка, яку він відмовився скасувати, – зізналась SLAVIA.

На запитання, що обере співачка – кар’єру чи сім’ю, вона відповіла неоднозначно.

– Не так страшно втратити якусь людину. Головне – не втратити себе, – відповіла SLAVIA.

Юлія Саніна про особисте життя і творчість

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Фото: SLAVIA