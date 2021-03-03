Американська зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер впісялася від сміху під час зйомок зі своєю сестрою, супермоделлю Кендалл Дженнер.
Дівчата знімали відео для Youtube-каналу Кайлі у рамках шоу Drunk Get Ready With Me.
25-річна Кендалл також не могла втриматися від сміху, коли завантажувала відео в свої історії в Instagram.
На сторіс показано, як 23-річна Кайлі істерично сміється і повторює, що промочила штани.
– Я впісялась у штани! – сказала у відео Кайлі.
Можливо, такі емоції викликало перевтілення моделі та незвичайний макіяж – яскрава фіолетова помада, світле накладне волосся, жовті та червоні рум’яна.
Зірка KUWTK намагалася закрити обличчя рукою, продовжуючи сміятися, поки Кендалл знімала її.
На відео дівчата показали пляшки з текілою бренду 818, автором якого є Кендалл Дженнер.
Кайлі Дженнер мило привітала доньку з 3-річчям
Відома модель Кайлі Дженнер зворушливо привітала свою доньку Стормі з днем народження.
1 лютого 2021 року дівчинці виповнилось 3 роки.
У своєму Instagram Дженнер поділилася архівними відео та фото, на яких маленька донька проводить щасливі дні дитинства разом з батьками.
Фото: Кайлі Дженнер