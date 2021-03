Американська зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер впісялася від сміху під час зйомок зі своєю сестрою, супермоделлю Кендалл Дженнер.

Дівчата знімали відео для Youtube-каналу Кайлі у рамках шоу Drunk Get Ready With Me.

25-річна Кендалл також не могла втриматися від сміху, коли завантажувала відео в свої історії в Instagram.

На сторіс показано, як 23-річна Кайлі істерично сміється і повторює, що промочила штани.

– Я впісялась у штани! – сказала у відео Кайлі.

Можливо, такі емоції викликало перевтілення моделі та незвичайний макіяж – яскрава фіолетова помада, світле накладне волосся, жовті та червоні рум’яна.

Зірка KUWTK намагалася закрити обличчя рукою, продовжуючи сміятися, поки Кендалл знімала її.

На відео дівчата показали пляшки з текілою бренду 818, автором якого є Кендалл Дженнер.

Кайлі Дженнер мило привітала доньку з 3-річчям

Відома модель Кайлі Дженнер зворушливо привітала свою доньку Стормі з днем ​​народження.

1 лютого 2021 року дівчинці виповнилось 3 роки.

У своєму Instagram Дженнер поділилася архівними відео та фото, на яких маленька донька проводить щасливі дні дитинства разом з батьками.

Фото: Кайлі Дженнер