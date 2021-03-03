Український співак Микита Алєксєєв розповів, скільки коштував його найдорожчий кліп та зізнався, коли вперше відчув себе відомим.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV артист відповів на 33 запитання Олександри Кучеренко про особисте життя та творчу кар’єру.

Микита зізнався, що найгірша риса його характеру – це зайва нервозність і іноді йому буває соромно за прояв агресії в адресу свого звукорежисера.

Співак поділився, що вперше відчув себе популярним після прем’єри пісні Пьяное солнце.

– Я справді відчув себе відомим, коли пісня Пьяное солнце після одного телевізійного проекту виявилася на вершині всіх радіочартів, – зізнався Микита.

Артист зазначив, що його найдорожчий кліп на пісню Сберегу коштував понад $45 тис.

Також Алєксєєв описав свій сценічний образ трьома словами та розповів, що входить в його райдер.

Мій сценічний образ – романтичний, музичний та поетичний. Перші три пункти райдеру – вода кімнатної температури, чай та бутерброди для моїх музикантів, – поділився артист.

Співак розповів про найсміливіший вчинок своїх фанаток та зазначив, що його увагу ніколи б не привернула самозакохана та гордовита дівчина.

– Шалений вчинок фанаток – дівчата подорожували по містах і країнах, орієнтуючись на фотографії у моєму Instagram, – розповів артист.

Алєксєєв наголосив, що мріє про будиночок в Іспанії, де тепло та затишно.

Також Микита зізнався, що більше не хоче брати участь у Євробаченні та розповів, як поводиться, коли не пам’ятає слова на сцені.

– Коли забуваю текст пісні на сцені, то роблю вигляд, що нічого не трапилося, – поділився співак.

Юлія Саніна про особисте життя та творчість

Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про стосунки з чоловіком, перші гонорари та майбутній концерт на Олімпійському.

Юлія зізналася, що на початку кар’єри гурт заробляв гонорари у розмірі від 10 до 20 тис. грн. Також співачка сказала, що прибутки ділить із чоловіком, креативним продюсером Валерієм Бебком, порівну – 50 на 50. Серед української естради своїм головним конкурентом Юлія вважає гурт Океан Ельзи.

Фото: Микита Алєксєєв

Джерело: Ранок у великому місті