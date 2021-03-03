Українська співачка Настя Каменських анонсувала вихід свого нового альбому та заінтригувала підписників цікавими деталями.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала відео зі зйомок нового кліпу та розповіла, що реліз альбому запланований на кінець весни, а вже п’ятого березня відбудеться прем’єра пісні Девочки рулят.

До нового альбому артистки увійде 13 абсолютно різних пісень, серед яких вже всім відомі треки Почуття та Vibe.

– Ці пісні розкажуть про глибину та багатогранність характеру кожної жінки, про жіночу дружбу, підтримку і, звичайно ж, про кохання. Буде весь спектр емоцій, які ми проживаємо з вами кожну секунду нашого життя. А ще я буду читати багато репу, – розповіла Каменських.

Настя зізналася, що працювати над альбомом почала ще у квітні минулого року і за цей час він увібрав у себе всі думки, емоції, переживання та події, які вона проживала за весь цей період.

– Новий альбом – це красивий та багатогранний світ жінки, який уособлює кожну з нас. Адже ми, дівчатка – такі дівчатка. Ми вміємо бути одночасно пристрастними та ніжними, спокійними та енергійними, серйозними та іноді трохи примхливими. Ми можемо бути загадковими та веселими, чуттєвими та ефектними. Ми різні і в цьому наша сила, – зазначила Настя.

Настя Каменських виставила свій одяг на аукціон

Популярна українська співачка Настя Каменських запустила благодійний аукціон своїх речей.

На своїй сторінці в Instagram зірка заявила, що зібрала одяг, взуття та аксесуари, в яких проживала важливі моменти життя. Тепер володарем цих речей може стати кожен охочий, а отримані кошти підуть на допомогу онкохворим дітям.

Настя підкреслила, що деякі речі будуть розіграні в форматі аукціону, а деякі – рандомно.

Фото: Настя Каменських