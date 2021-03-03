Популярний український телеведучий Микита Добринін вперше прокоментував свою участь у російському шоу Холостяк.

На своїй сторінці в Instagram Добринін розповів, що з дитинства мріяв працювати на радіо і телебаченні. І вже в 16 років він отримав першу роботу в своєму рідному місті Чернівці в цій сфері.

Після переїзду до Києва чоловікові довелося з самого початку втілювати свою мрію, в чому йому допомогла участь в шоу Холостяк 9. Саме там Добринін зустрів свою майбутню дружину Дашу Квіткову.

– Випадково чи доля, але ми шалено щасливі, що знайшли одне одного. Не те, щоб ми цим хвалилися, але ми третя пара в світі, яка залишилася разом після проекту. Це унікальна ситуація для шоу за всю історію його створення, – сказав телеведучий.

На тлі цього Микиту запросили взяти участь у російському Холостяку, де він став ведучим шоу, головний герой в якому російський хіп-хоп виконавець Тіматі.

Варто зазначити, що шоу знімається за франшизою в усьому світі.

– Це запрошення стало для мене несподіванкою. Я довго думав, чи погоджуватися, і погодився. Я розумів, скільки артистів і ведучих в подібній ситуації отримали негативну реакцію. А ще я розумів, що хочу, щоб в світі було більше кохання та віри в те, що все можливо, – сказав Добринін.

Артист наголосив, що їхньою з дружиною історією важливо ділитися.

– Тут немає політики, навіть якщо її хочеться знайти і використовувати проти нашої родини. Ця історія не про політику, ця історія про кохання. Мені важливо, щоб ви це почули від мене, – підсумував телеведучий.

Добринін про сім’ю, стереотипи і вагітність дружини

Учасник проекту Холостяк 9 Микита Добринін відверто розповів про сім’ю, емоційність та страхи, роботу з психологом, відповідальне батьківство і про те, з якими стереотипами стикається.

Це інтерв’ю він дав у рамках проекту проти гендерних стереотипів, який проводить телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia.

Микита, як ніхто, знає, наскільки стереотипи суспільства впливають на стосунки в парі. Адже він, як головний герой романтичного реаліті-шоу, був у центрі особливо прискіпливої уваги аудиторії.

Фото: Микита Добринін