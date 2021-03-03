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Каріна Зуєва |

Вона відчуває мою любов: Маша Єфросиніна розповіла, за що любить весну

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що для неї означає весна і поділилася досягненнями, які відбулися з нею в цю пору року.

Маша Єфросиніна

На своїй сторінці в Instagram Єфросиніна поділилася серією знімків. На фото телеведуча позує в кріслі, на ній яскраве і стильне вбрання – довге жовта сукня в квадрат і високі шкіряні чоботи.

– З дитинства весна – моя улюблена пора року. Мені все пахне свіжістю і пробудженням. Чомусь саме навесні у мене відчуття нового життя, – сказала Єфросиніна.

Артистка зазначила, що всі важливі й ключові події з нею сталися саме в цю пору року.

– День народження Тимура (чоловік – Ред.), моїх близьких і моє – навесні. Отримання статусу посла ООН, запуск бренду одягу Mashsh, перший вихід мого YouTube-шоу Экзамен і нові телепроекти, – поділилася телеведуча.

Єфросиніна припустила, що весна просто відчуває її любов.

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Також вона пожартувала, що тепер сантиметри на талії, які взимку ховалися під одягом, стали більш помітними.

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Фото: Маша Єфросиніна

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