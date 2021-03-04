Популярний український поп-гурт НеАнгели оголосив про припинення творчої діяльності. Протягом 15 років Слава Камінська та Вікторія Смеюха радували своїх шанувальників новими піснями і концертами.

Про це повідомила Слава Камінська на своїй сторінці в Instagram. Новина стала несподіванкою для багатьох шанувальників.

– У горі і в радості, на весіллях і розлученнях. Головне, під час двох моїх вагітностей – ми завжди були разом. Це були прекрасні, а іноді і важкі, 5 475 днів. 15 років, п’ять альбомів, більше ніж 20 кліпів, безліч номінацій і статуеток – все на двох, – сказала Слава.

Виконавиця зазначила, що група НеАнгели – це вже історія і слово розпалися – не зовсім доречне.

– Ми з Вікою пов’язані назавжди. Просто далі йдемо нарізно. З пісні слів не викинеш, і наш Роман (назва пісні – Ред.) не зникне з плейлистів тисяч людей, – наголосила Камінська.

Співачка подякувала продюсеру гурту Юрію Нікітіну за те, що 15 років тому повірив у її талант і дав шанс показати себе на великій сцені.

Daft Punk припинив діяльність

Відомий електронний дует Daft Punk оголосив про припинення творчої діяльності. Гурт попрощався з шанувальниками 8-хвилинним відео під назвою Epilogue.

Представник музикантів Кетрін Фрейзер підтвердила, що гурт припинив існування, однак точну причину не назвала.

Дует Daft Punk створений у 1993 року в Парижі. За свою кар’єру музиканти випустили чотири альбоми – Homework, Discovery, Human After All і Random Access Memories.

Фото: Слава Камінська