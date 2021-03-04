Засновник корпорації комп’ютерних технологій Microsoft Білл Гейтс назвав три серіали Netflix, які варто подивитися кожному.

За його словами, він потрапив до лап стрімінгових сервісів, а також переглянув декілька серіалів.

Один з трьох названих Гейтсом серіалів змусив його декілька годин безперервно дивитися в екран. Йдеться про серіал, знятий за мотивами книг французького письменника і журналіста Моріса Леблана.

Це не єдиний серіал, який сподобався Біллу Гейтсу. Однак двоє інших серіалів не мають відношення до розробки нових технологій, захисту природи або футуристичних подій. Це всього лише сильні історії звичайних людей і світу.

Топ-3 серіали від Білла Гейтса

Люпен

Цей серіал показує історію злодія, який надихнувся героєм французької літератури Асаном Діопою, персонажем новел Моріса Леблана. Ассан хоче дізнатися правду про крадіжку прикраси королеви франції та дружини Людовика XVI Марії Антунетти, за яку посадили його батька.

Сучасна сім’я

Серіал Сучасна сім’я виявився серед фаворитів Білла Гейтса. Засновник корпорації Microsoft відзначив, що цей серіал, серед комедійних, один з його улюблених. Сам Білл Гейтс дивився цю кінострічку разом зі своєю сім’єю.

Американці

Білл Гейтс високо оцінив цей серіал, назвавши його кінцівку більш ніж ідеальною. Це історія про двох шпигунів, які проникли у США під час холодної війни. Вони, виконуючи свою роботу, удавали, ніби вони – типова американська пара.

Найкращі серіали від Netflix

Netflix щороку витрачає близько $8 млрд на виробництво контенту. Найкращі серіали від Neftlix залучають до екранів мільйони людей у ​​всьому світі.

Факти ICTV зробили підбірку найкращих серіалів Netflix, однак при цьому враховували рейтинг фільму та відгуки глядачів, а не дату виходу кінострічки. Серед них серіали Картковий будиночок, Нарко, Дивні дива, Чорне дзеркало, Майстер не на всі руки, Мисливець за розумом, Відьмак, Статеве виховання, Корона, Привид будинку на пагорбі та багато інших цікавих кінострічок.

Джерело: GQ