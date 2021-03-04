4 березня стало відомо про смерть учасника білорусько-українського колективу Brutto Сергія Корольова. Музикант помер днем ​​раніше у віці 35 років.

Про смерть Бразила – творчий псевдонім музиканта, група повідомила в своїх соціальних мережах. Факти ICTV підготували біографію Сергія Корольова.

Біографія музиканта

Сергій Корольов народився в 1986 році в Мінську.

З самого дитинства хлопець захоплювався спортом. У третьому класі він почав відвідувати секцію греко-римської боротьби, але через рік пішов у кікбоксинг. Останнім спортивним захопленням музиканта став тайський бокс, також він відвідував тренування TRX.

Цікаво, що до 2014 року Корольов не мав жодного стосунку до музики, він працював фінансистом і був футбольним фанатом.

Сергій виступав у Brutto із самого початку. У групі його називали людиною, яка могла вирішити будь-яку конфліктну ситуацію.

У 2019 році Корольову діагностували гліобластому правої півкулі головного мозку четвертого ступеня. Артист переніс складну операцію та до кінця боровся зі страшною хворобою.

Відомо, що музикант був вегетаріанцем, стрейтейджером – це хардкор-субкультура, що виникла з панк-руху, і любителем татуювань.

Іван Марченко помер

Відомий український актор Іван Марченко помер 1 березня. За два дні до смерті артисту виповнилося 44 роки.

Про смерть актора повідомила прес-служба студії дубляжу LeDoyen Studio, де він працював.

Відомо, що Марченко протягом п’яти років боровся з раком кісток. Артист переніс операцію, проте хвороба знову повернулася.

Фото: Сергій Корольов