Мультсеріал Сімпсони продовжили на два сезони

Культовий американський мультсеріал Сімпсони продовжили ще на два сезони.

34 сезон планують представити глядачам у 2023 році, всього у Сімпсонів буде 757 епізодів. Творці мультсеріалу вже вдруге продовжують показ.

– Усі в Сімпсонах задоволені продовженням показу, ми плануємо багато великих сюрпризів, – заявив творець й продюсер серіалу Метт Ґрейнінґ.

Зазначається, що 700-й епізод мультсеріалу Сімпсони покажуть 21 березня цього року.

– Оригінальний, блискучий, обурливо смішний, пророчий – не вистачає позитивних прикметників, щоб описати цю геніальну комедію, яка продовжує розважати глядачів будь-якого віку. Джим Брукс, Метт Гренінг і Ел Джин очолюють команду зірок, які тримають для себе таку високу планку і перестрибують її з кожної захопливою серією. Від імені всіх співробітників нашої студії та мільйонів шанувальників Сімпсонів по всьому світу я хочу подякувати нашим чудових партнерів за те, що вони зробили цей день воістину прекрасним, – сказала голова відділу розваг Walt Disney Дана Волден.

Сімпсони — американський анімаційний сатиричний мультсеріал, творцем якого став Метт Ґрейнінґ. У ньому можна побачити сатиричну пародію на стиль життя американців, який втілений у сім’ї Сімпсонів. Більшість подій відбуваються у вигаданому місті Спрингфілді. Мультсеріал висміює та пародіює низку аспектів людського життя та суспільства.

Серіал про родину Сімпсонів дебютував 19 квітня 1987 року. Згодом він став найдовшим анімаційним мультсеріалом в історії американського телебачення.

Jerry Heil переспівала пісню з мультсеріалу Чіп і Дейл

Українська співачка Jerry Heil переспівала всім відому пісню з мультсеріалу Чіп і Дейл поспішають на допомогу. 25-річна співачка виклала на своїй сторінці в Intagram відео, яке зняла для платформи TikTok.

У ролику Jerry Heil з’явилася в образі головної героїні мультсеріалу Гайки. За словами дівчини, одна з її найзаповітніших бажань озвучувати принцес Disney. Шанувальники співачки написали в коментарях до посту, що вони в захваті, а також почали ділитися своїми спогадами з далекого і безтурботного дитинства.

Джерело: Deadline