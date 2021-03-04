Днями Меган Маркл звинуватили в тому, що вона ображала своїх співробітників. Нібито ті заявили, що зазнали емоційного знущання з боку герцогині.

За словами представника Меган Маркл, вона засмучена тим, що її звинуватили в буллінгу своїх помічників.

Про те, що герцогиня змусила піти з роботи двох своїх помічників під час того, як жила в Кенсингтонському палаці, та заподіяла моральну травму третьому, написала газета Times.

Після публічних звинувачень Букінгемський палац, який займається наймом співробітників, заявив, що схвильований тим, що відбувається, і детально вивчить ситуацію, викладену в статті.

– Букінгемський палац ніколи не терпітиме цькування та харассменту на робочому місці, – йдеться в заяві.

Цікаво те, що публікація була розміщена напередодні виходу в ефір інтерв’ю Меган і принца Гаррі з Опрою Вінфрі.

Представник герцогині повідомив, що це була атака на Меган Маркл. Зі статті випливає, що скарга на герцогиню надійшла в жовтні 2018 року, після весілля в травні того ж року.

Меган заявила, що вони з чоловіком не мають наміру мовчати, коли про них поширюють неправдиву інформацію.

– Герцогиня засмучена останніми звинуваченнями на її адресу , оскільки сама була жертвою знущань. Вона повністю підтримує тих, хто пережив схожий біль і травму. Меган має намір і далі докладати зусиль, щоб у світі переважало співчуття. І буде намагатися бути прикладом у тому, як чинити правильно та робити добрі справи, – йдеться в заяві особистого представника Меган Маркл.

У тізері до інтерв’ю, випущеному CBS, Вінфра запитала в герцогині, як вона ставиться до того, що королівська сім’я почує ці слова.

– Я не знаю, як вони могли очікувати, що ми мовчатимемо в той час, коли вони продовжують поширювати фальшиві звинувачення, – сказала Меган Маркл.

Принц Гаррі і Меган Маркл дали інтерв’ю

Герцог і герцогиня Сассекські Гаррі і Меган дали своє перше телевізійне інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі. Воно вийде в ефір 7 березня.

Відомо, що герцог поділився своїм занепокоєнням, що історія повторюється. Він згадав про відхід своєї матері, принцеси Діани, з королівської сім’ї три десятиліття тому,зазначивши, що не може уявити, через що вона пройшла сама.