Британському принцу Філіпу успішно провели операцію на серці в Лондоні.

1 березня принца Філіпа перевели до лікарні Святого Варфоломія в Лондоні, яка спеціалізується на серцево-судинних захворюваннях.

Букінгемський палац повідомив, що 4 березня герцог Единбурзький успішно переніс операцію на серці, пов’язану з перенесеним раніше серцевим нападом.

Раніше повідомлялося, що у принца Філіпа було виявлено інфекцію, яка призвела до госпіталізації.

Під час відвідування центру вакцинації від Covid-19 в Кройдоні (Південний Лондон) герцогиня Корнуольська Камілла розповіла про стан здоров’я 99-річного принца Філіпа.

Вона зазначила, що герцогу Единбурзькому трохи краще.

І все ж, за її словами, він іноді відчуває біль.

– Ми тримаємо кулаки за нього, – продовжила дружина принца Чарльза.

23 лютого 2021 року молодший син Філіпа принц Едвард говорив те саме.

У медичному закладі продовжується його лікування від інфекції, а також лікарі проводять перевірку та спостереження за станом роботи серця. До цього чоловік королеви Єлизавети II провів майже два тижні в лікарні короля Едуарда VII.

Тим часом Єлизавета II дотримується знаменитої королівської мантри: Зберігай спокій і продовжуй роботу – вона проводить онлайн-зустрічі та займається державними справами.

Принц Гаррі заявив про страх повторити історію принцеси Діани

Герцог і герцогиня Сассекські Гаррі та Меган дали своє перше інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

Герцог поділився своїм занепокоєнням, що історія повторюється.

Він згадав про відхід своєї матері, принцеси Діани, з королівської сім’ї три десятиліття тому, сказавши, що він не може уявити, через що їй довелося пройти самій.

Джерело: The Buckingham